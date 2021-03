Homem é preso por abrir bar e aglomerar em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prendeu na madrugada deste domingo, 14, o dono de um bar na Comunidade Liberdade, situado na BR-364, que funcionava normalmente apesar do decreto governamental que impõe lockdown aos finais de semana.

No local, também foi encontrada uma arma de fogo, munição e carne de caça. A denúncia do funcionamento do bar foi feita aos homens do Pelotão Ambiental e Grupamento de Operações Especiais (COE).

As guarnições encontraram o bar em pleno funcionamento com várias pessoas bebendo aglomerados. Durante as buscas, foram apreendidas uma arma de fogo tipo espingarda calibre 32 com 7 munições intactas.

Segundo a assessoria de comunicação do 6° Batalhão da PM, o dono do estabelecimento não tinha nenhum tipo de licença para funcionamento e sabia do Decreto Estadual que estabeleceu o lockdown nos finais de semana e feriados.

Ele recebeu voz de de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, crime ambiental e a desobediência do decreto Estadual e foi levado à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul.