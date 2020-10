Segundo acusado de participação na morte de grávida de 7 meses no AC é absolvido em júri popular

O segundo acusado de participação na morte da jovem Débora Lima dos Santos, de 26 anos, que estava grávida de 7 meses, em 2017, foi absolvido do crime durante júri popular. O julgamento de Ricardo Cordeiro da Silva aconteceu no dia 2 de outubro na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, em Rio Branco.