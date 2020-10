Após 16 dias internada, jovem que caiu de bicicleta e foi atropelada por carro morre em hospital no AC

A informação foi confirmada pela direção da unidade. Segundo a informação, a jovem morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do PS da capital. Com o impacto, Talia teve uma fratura no maxilar.

O acidente ocorreu em uma curva após a Quarta Ponte. Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento em que duas jovens na bicicleta fazem a curva e perdem o controle e caem na pista. Logo em seguida, um carro branco que seguia na direção contrária passa por cima de uma delas.

A outra jovem se levanta rapidamente e parece muito assustada. O carro que bate nas meninas segue como se nada tivesse acontecido. Ao verem a situação, outros motoristas param no local e se aproximam das garotas.