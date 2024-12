Segurança pública promove curso de capacitação em cerco eletrônico para Polícia Civil do Acre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), trabalha nesta quarta-feira, 4, nas obras de recuperação estrutural da Passarela Joaquim Macedo, localizada no centro de Rio Branco. A intervenção tem como objetivo garantir a segurança dos pedestres que utilizam a passarela diariamente e prolongar a vida útil da estrutura.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, vistoriou os serviços e destacou a importância das obras, que fazem parte de um esforço contínuo para melhorar a mobilidade no local. “A passarela é um ponto da cidade essencial para a mobilidade dos cidadãos, e essas intervenções são necessárias para garantir tanto a segurança quanto a durabilidade da estrutura”, afirmou Sula.

A equipe da empresa contratada atua na execução de serviços técnicos para a recuperação da passarela, com destaque para: o encamisamento do pilar de concreto, que envolve o aumento da seção do pilar e a redução da sua área de compressão, contribuindo para reforçar a resistência da estrutura; o tensionamento de cabos de aço, ancorados em perfis metálicos cravados no solo, um processo essencial para aumentar a estabilidade da passarela; a preparação da superfície do bloco do lado do Primeiro Distrito, que está sendo preparada para o macaqueamento da passarela, uma medida preventiva para melhorar a resistência estrutural; e o cercamento do canteiro de obras, que visa garantir a segurança tanto dos trabalhadores quanto dos pedestres.

Além dos serviços em andamento, o Deracre já se prepara para a execução de outras etapas importantes da recuperação estrutural. Entre as próximas ações, destacam-se: a instalação de consoles de reforço no bloco do pilar do lado do Primeiro Distrito, que proporcionarão maior sustentação à passarela; a mobilização de equipamentos especializados para acelerar os trabalhos de recuperação; e o chumbamento de barras de alta resistência no encamisamento do pilar, o que aumentará a tração e a estabilidade da estrutura.

Com essas intervenções, o governo do Acre busca garantir que a passarela Joaquim Macedo continue sendo um ponto seguro de circulação para os pedestres, além de aumentar sua durabilidade ao longo do tempo.

Visualizações: 3