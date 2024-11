Seja corajoso e imponha imposto mínimo aos bilionários do mundo, pede ministro espanhol | Os super-ricos

Juliette Garside



O ministro da Economia de Espanha apelou aos países mais ricos do mundo para “serem corajosos” e redobrarem esforços para chegarem a um acordo sobre um imposto mínimo global para os 3.000 bilionários do mundo, dizendo que as recentes eleições mostraram que os cidadãos estão a exigir “redistribuição da riqueza”.

Falando durante uma visita a Londres antes da reunião dos líderes do G20 no Rio de Janeiro na segunda-feira, Carlos Cuerpo disse o plano ganhou impulso político desde o Verão, quando ministros das finanças concordaram trabalhar em conjunto para “garantir que os indivíduos com património líquido extremamente elevado sejam efetivamente tributados”.

O Brasil, que apoia propostas para arrecadar cerca de US$ 250 bilhões por ano dos bilionários do mundo, garantindo que eles paguem impostos equivalentes a pelo menos 2% sobre seus ativos, deverá pressionar por negociações formais sobre impostos globais sobre a riqueza quando sediar a Cúpula Climática do próximo ano. . A França, a Alemanha e a África do Sul manifestaram o seu apoio, dizendo que o dinheiro é necessário para ajudar as nações vulneráveis ​​ao clima e impulsionar o investimento verde.

“Há um momento em que você tem que ser corajoso e apenas fazer coisas que você está convencido de que são certas”, disse Cuerpo. “Há aqui um elemento de redistribuição de riqueza que, se ouvirmos atentamente os resultados de muitas das eleições que tiveram lugar nos últimos anos, que tem sido exigido pelos nossos cidadãos, pela nossa população. Portanto, temos que responder de alguma forma a isso.”

Cuerpo, economista que liderou o Tesouro espanhol antes de entrar no governo em dezembro passado, foi nomeado ministro independente para supervisionar a economia, o comércio e os negócios pelo primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez.

A preocupação em Espanha com a crise climática atingiu novos patamares depois das cheias repentinas em Valência este mês terem causado mais de 200 mortes e danos extensos em habitações e infra-estruturas. Entre os países da UE, a Espanha está no extremo das alterações climáticas. Barcelona, ​​a segunda maior cidade do país, está a correr para construir centrais de dessalinização, a fim de garantir o abastecimento futuro de água durante as secas.

Apesar dos estragos causados ​​pelas mudanças nos padrões climáticos, a economia espanhola está em expansão, com o Fundo Monetário Internacional a prever que terá crescido 2,9% este ano civil – mais rápido do que todas as economias do G7, incluindo os EUA. A recuperação deve-se em parte ao turismo, que regressou com força após a pandemia, trazendo as suas próprias complicações com a sobrelotação e a pressão sobre o abastecimento de água e outros recursos.

Mas Cuerpo afirmou que as energias renováveis ​​e outros projetos de investimento verdes fazem parte do motor do crescimento. A Espanha recebeu 160 mil milhões de euros em empréstimos e subvenções da UE para recuperar da Covid e desviou uma parte do dinheiro para a descarbonização. Um terço de sua eletricidade no ano passado veio de energia eólica e solar. “Investir em energias renováveis ​​em Espanha é um factor que está a impulsionar a nossa competitividade”, disse Cuerpo.

Outra medida pós-Covid foi restringir o imposto nacional sobre a riqueza. O sistema em vigor remonta a 2011, após a crise financeira, e aplica-se àqueles com mais de 700.000 euros em activos. Em 2022, o governo Sánchez fechou lacunas para que Madrid e outros governos regionais não pudessem mais optar pela exclusão.

Embora Rachel Reeves, a chanceler do Reino Unido, tenha sido criticada por não ter feito nenhuma menção aos impostos sobre a riqueza no seu primeiro orçamento no mês passado, fora da Grã-Bretanha a ideia está a ganhar apoio. A Assemblée Nationale de França votou, em 25 de Outubro, a favor de uma taxa anual de 2% sobre aqueles com activos avaliados em mais de mil milhões de euros. Embora a medida tenha sido contestada pelo governo e possa não sobreviver às complexas negociações orçamentais, foi apoiada pela maioria do parlamento.

Durante a Covid, os cinco homens mais ricos do mundo duplicaram a sua riqueza. A campanha bem sucedida de Donald Trump para se tornar o próximo presidente dos EUA, com um mandato para cortar impostos e desregulamentar, fez com que a sua fortuna aumentasse ainda mais. Segundo pesquisa do economista pioneiro Gabriel Zucman, bilionários pagam em média 0,3% de imposto sobre sua riqueza – uma fração das taxas pagas pelos trabalhadores.

Zucman é o arquiteto do esquema global de imposto sobre a riqueza promovido por Cuerpo e seus aliados no Brasil e em outros lugares. Baseia-se na taxa mínima de imposto de 15% imposta às multinacionais a partir deste ano e agora adoptada por mais de 50 países. Os defensores disseram que não é necessário que todos os países se inscrevam para que a ideia saia do papel. Se os multimilionários se deslocassem para paraísos fiscais, por exemplo, os seus países de origem poderiam impor impostos de saída.

Em Julho, os líderes financeiros de todos os G20 O país concordou em “envolver-se de forma cooperativa para garantir que os indivíduos com património líquido ultra-elevado sejam efectivamente tributados”. Quando os líderes das 20 nações mais ricas se reunirem no Brasil esta semana, eles serão solicitados a confirmar esse compromisso.

Cuerpo disse que pressionaria para colocar o plano na agenda da cúpula de financiamento do desenvolvimento da ONU em Sevilha, no próximo verão, e trabalharia em estreita colaboração com o Brasil para garantir que as discussões sejam coordenadas com os preparativos para a Cop30.

Para os governos que procuram uma tributação mais igualitária, a cobertura aérea política de um acordo internacional poderia ser uma opção mais fácil do que entrar em conflito com os seus cidadãos mais poderosos e exércitos de lobistas bem pagos. “Quanto maior for a coordenação ou maior for a coordenação, mais fácil será a sua implementação”, disse Cuerpo. “Minimiza os custos de capital político”.