Sem mortes, Acre registra 32 novos casos de Covid-19

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) em boletim divulgado nesta quinta-feira, 26, informou o registro 32 novos casos de infecção por coronavírus, sendo quatro de resultados de RT-PCR e 28 resultados de teste rápido, fazendo com que o número de infectados aumente para 87.761.

Nenhuma notificação de óbito foi registrada nesta quinta, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 permaneça em 1.813 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 245.427 notificações de contaminação pela doença, sendo que 157.628 casos foram descartados e 38 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. 85.327 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 13 seguem internadas até o fechamento deste boletim.

