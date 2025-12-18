Semana acadêmica de Nutrição debate segurança alimentar no Brasil — Universidade Federal do Acre

O curso de Nutrição da Ufac realizou, nesta quarta-feira, 17, no anfiteatro Garibaldi Brasil, a abertura de sua 7ª Semana Acadêmica. Com o tema “Desafios Além do Mapa da Fome”, o evento propõe reflexões sobre o papel da nutrição, das políticas públicas e da segurança alimentar no Brasil atual. A cerimônia reuniu autoridades universitárias, docentes, estudantes e representantes da comunidade externa.

A reitora da Ufac, Guida Aquino, destacou o papel da extensão universitária na formação acadêmica e afirmou que o evento cumpre uma missão social da universidade e fortalece o diálogo com a sociedade. “Essa é a extensão sendo exercida: estudantes, professores, convidados e a comunidade reunidos nesse espaço de construção coletiva.”

Segundo ela, mesmo com a retirada do Brasil do Mapa da Fome, o país ainda enfrenta enormes desafios relacionados à insegurança alimentar. “Não significa que os problemas estão resolvidos”, disse. “Precisamos debater e encaminhar propostas. A universidade tem esse papel.”

Guida também reforçou ações institucionais voltadas para a permanência estudantil, como o fornecimento gratuito de refeições no Restaurante Universitário para estudantes em situação de vulnerabilidade e indígenas, inclusive os que vêm do interior. Ela citou ainda investimentos nas quadras esportivas, viabilizados por emendas parlamentares, e afirmou que todos os projetos da atual gestão foram executados com transparência e responsabilidade. “A universidade tem credibilidade. As obras entregues são resultado do nosso compromisso com a comunidade acadêmica.”

A coordenadora da semana acadêmica, professora Flávia Dias, ressaltou que o evento foi construído de forma coletiva, com o objetivo de provocar o pensamento crítico e fortalecer o papel social da universidade. Ao justificar a escolha do tema, ela explicou que a proposta é refletir sobre os impactos da fome e da má nutrição nos diversos contextos sociais e ambientais, especialmente na região Norte. “Mesmo com o Brasil fora do Mapa da Fome, precisamos discutir as desigualdades e os desafios que persistem, principalmente em territórios como o Acre.”

Para a coordenadora, a programação da semana contempla palestras, mesas-redondas, minicursos e oficinas, além de apresentações científicas. “É um espaço que articula ciência, prática profissional e compromisso social. Queremos que os estudantes tenham contato com a realidade, desenvolvam empatia e compreendam os determinantes da segurança alimentar e nutricional”, pontuou.

Também participaram da abertura o vice-reitor da Ufac, Josimar Batista Ferreira; o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes; o vice-diretor do CCSD, José Reinaldo de Azevedo; a coordenadora do curso de Nutrição, Danila Torres; e a presidente do Centro Acadêmico de Nutrição, Erica de Paiva.