Semulher lança projeto ‘De Homem para Homem’ e cartilha ‘Como conversar com homens sobre violência contra mulheres?’

Com o objetivo de valorizar a importância do Poder Judiciário na garantia dos direitos dos cidadãos e na manutenção da ordem social, é comemorado no Brasil todo, no dia 8 de dezembro, o Dia da Justiça. A data foi instituída pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no ano de 1940.

Vice-governadora Mailza Assis é homenageada com a outorga da Ordem do Mérito Judiciário em Sessão Solene alusiva ao Dia da Justiça. Foto: Neto Lucena/Secom

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), realizou nesta sexta-feira, 6, uma Sessão Solene Alusiva ao Dia Justiça com Outorga da Ordem do Mérito Judiciário. A condecoração simboliza a importância da cooperação institucional, e é entregue às pessoas que fizeram contribuições importantes à Justiça estadual. A Ordem que tem quatro graus foi conferida a 12 pessoas, sendo uma delas a vice-governadora do Estado, Mailza Assis.

“Quero parabenizar o Tribunal de Justiça por todas as suas atividades em prol da nossa sociedade, que vem promovendo a justiça, e a aproximando das pessoas, dos cidadãos. Isso é muito importante e nos fortalece, enriquece a nossa sociedade e a nossa vida como um todo”, destaca a vice-governadora Mailza Assis.

Na solenidade foi admitida Ordem do Mérito Judiciário, no grau Grande Oficial, à vice-governadora Mailza Assis por sua notável colaboração para o engrandecimento da Justiça Acreana, ainda como senadora da República, por ter destinado emendas ao Judiciário Acreano.

“Ser homenageada com essa medalha, para mim, é uma felicidade, poder estar tendo o meu trabalho reconhecido como pessoa, mas também com o trabalho que a gente faz por intermédio das instituições, do cargo que ocupo como vice-governadora, também está sendo reconhecido porque é um trabalho social que chega até as pessoas. Então, eu agradeço imensamente. E a doutora Regina Ferrari, que tem um trabalho excelente aqui no Tribunal de Justiça, junto com toda a sua equipe, podem contar com o nosso trabalho como vice-governadora junto do governador Gladson Cameli, o nosso líder, que está sempre próximo, garantindo a liberdade e a autonomia para as instituições, além de condições para que esse trabalho abranja todo o nosso estado e alcance as pessoas, principalmente as que mais precisam”, atesta.

A abertura contou com a apresentação do Coral do Conservatório Musical do Vale do Juruá, que faz parte de um projeto social que tem o apoio do governo do Estado e do Tribunal de Justiça. A presidente do Tribunal, desembargadora Regina Ferrari, pontuou sobre a importância em homenagear aqueles que colaboram diuturnamente na promoção da paz, semeando justiça e esperança.

“Nós estamos muito felizes hoje de estarmos comemorando mais um ano de entrega da prestação da justiça à nossa sociedade, de forma que o dia 8 de dezembro foi reservado para comemorar esta importante data. É um dia de reflexão. Todos os esforços estão sendo envidados para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso serviço e estar ampliando todo o nosso acesso à justiça”, afirma a desembargadora.

