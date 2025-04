Simplicidade: a lição do Papa Francisco para posteridade; vídeo

O rito tradicional será seguido, mas sem luxo, como Francisco pediu. Em 29 de junho de 2022, o Santo Padre anteviu que teria poucos anos de vida. Decidiu, então, deixar o testamento detalhando como gostaria de ser velado e enterrado. “O túmulo deve estar na terra; simples, sem decoração particular e com a única inscrição: Franciscus.”

Nesta quarta-feira (23), o corpo do Papa será levado para a Basílica Papal de Santa Maria Maggiore e haverá uma cerimônia. A igreja era favorita dele, ao deixar o hospital recentemente, ele foi até lá rezar para a Virgem. No sábado (26), será o sepultamento: caixão simples, de madeira, e ele estará com as roupas habituais.

Anos antes de eclodirem conflitos em Gaza, que se estenderam por boa parte do Oriente Médio, o Papa mencionou a preocupação com a paz e a fraternidade. Também citou a fragilização do estado de saúde.

O testamento de Francisco ensina a cada frase, sem dor nem melancolia. Ele se despedia da vida como quem encerra uma viagem, bem aproveitada. “Sentindo que o fim da minha vida terrena se aproxima e com viva esperança na Vida Eterna, desejo expressar minha vontade apenas com relação ao local do meu sepultamento”, disse ele no texto.

Leia mais notícia sobre o Papa

São Francisco, referência de vida

O homem que escolheu o nome de Francisco, o santo dos desvalidos e protetor dos animais, era também aquele que zelava pelos pobres. O Papa Francisco mandou construir um local para que as pessoas em situação de rua pudessem se sentir acolhidas no Vaticano.

O padre Júlio Lancellotti, conhecido pelas ações de caridade destinadas aos vulneráveis que estão nas ruas em São Paulo, contou que certo dia recebeu um telefonema do Papa. Na conversa, Francisco pediu que ele se mantivesse firme nas convicções de ajudar os mais desprotegidos.

Logo depois da morte do Santo Padre, Lancellotti intensificou o trabalho. Foi dia de vacinação do “povo da rua”, como gosta de chamar. Todos receberam a imunização no Ambulatório Papa Francisco e rezaram pelo Santo Padre. “Ele pedia que eu dissesse que rezava por eles e que eles rezassem por ele”, contou o sacerdote brasileiro.

O testamento completo

Diante do homem que defendia os mais sofridos, sem nunca perder a simplicidade, a lição foi deixada também por escrito, no testamento. A seguir, o texto completo.

“Em nome da Santíssima Trindade. Amém.

Sentindo que o fim da minha vida terrena se aproxima e com viva esperança na Vida Eterna, desejo expressar minha vontade apenas com relação ao local do meu sepultamento.

“Em nome da Santíssima Trindade. Amém.

Sentindo que o fim da minha vida terrena se aproxima e com viva esperança na Vida Eterna, desejo expressar minha vontade apenas com relação ao local do meu sepultamento.

Sempre confiei minha vida e meu ministério sacerdotal e episcopal à Mãe de Nosso Senhor, Santa Maria. Portanto, peço que meus restos mortais descansem aguardando o dia da ressurreição na Basílica Papal de Santa Maria Maggiore.

Desejo que minha última jornada terrena termine neste antigo santuário Mariano onde eu ia rezar no início e no fim de cada Viagem Apostólica para confiar com confiança as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-Lhe por seu dócil cuidado materno.

Peço que meu túmulo seja preparado no nicho da nave lateral entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza da citada Basílica Papal como

indicado no documento em anexo.

O túmulo deve estar na terra; simples, sem decoração particular e com a única inscrição: Franciscus.

As despesas com a preparação do meu enterro serão custeadas pela verba do benfeitor que me providenciei, a sua transferência para a Basílica Papal de Santa Maria Maggiore e que providenciei instruções apropriadas ao Mons. Rolandas Makrickas, Comissário Extraordinário do Capítulo Liberiano.

Que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me amaram e continuarão a orar por mim. Ofereci ao Senhor o sofrimento que se fez presente na última parte da minha vida pela paz mundial e pela fraternidade entre os povos.

Santa Marta, 29 de junho de 2022″

Que ser humano incrível! Obrigado por existir Francisco!

A Basílica Papal de Santa Maria Maggiore foi o local escolhido pelo Papa Francisco para ser enterrado, com simplicidade e, numa lição ao mundo.Foto: Vatican News

A pedido do Papa Francisco, o padre Júlio Lancelotti, ampliou o acolhimento aos vulneráveis em São Paulo:

A vacinação contra gripe foi no ambulatório Papa Francisco: