Sindifisco realiza campanha de arrecadação de cestas básicas em alusão ao Dia do Auditor

O presidente do Sindicato do Fisco Estadual do Acre (Sindifisco-AC), Nicolas Barbosa Lima, a primeira-secretária da entidade, Leyla Alves, e o tesoureiro da entidade, João Tadeu de Moura, lançaram na manhã desta quarta-feira, 4, a campanha “Doe Esperança”, na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A ação foi desenvolvida em alusão ao Dia do Auditor, que é comemorado em setembro.

Na abertura da campanha, foram colocados cartazes, faixas e um ponto de coleta, na Sefaz. Para quem deseja contribuir, as doações podem ser feitas em dinheiro ou cestas básicas. O valor mínimo para contribuição em espécie é de R$ 90, que pode ser encaminhado por pix – CNPJ 07282530000119 – ou transferência bancária: Banco do Brasil, agência 0071-0, conta 56.673-0. As cestas básicas podem ser entregues na Agência da Sefaz, localizada na rua Benjamin Constant, nº 946 – Centro.

Durante o início da campanha, o presidente do Sindifisco-AC, Nicolas Barbosa Lima, pediu o apoio de todos os servidores da Sefaz para conseguir a maior quantidade possível de donativos para encaminhar as pessoas que mais necessitam. O objetivo da arrecadação é auxiliar pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social.

“Nós pedimos o apoio de vocês, porque nesse momento, ao invés de festejar o Dia do Auditor, estamos realizando uma campanha de arrecadação de cestas básicas. Uma ação tão simples, mas fundamental para ajudar as pessoas que precisam se alimentar”, pontua o sindicalista.

A secretária-geral, Leyla Alves, partilha do mesmo pensamento e agradece a todos que estiveram presentes no evento. “Buscamos a maior quantidade possível de doações. Agradeço a todos que puderem colaborar e divulgar a campanha, quanto mais doar, mais pessoas serão beneficiadas. E que todos os anos o Sindifisco realiza uma semana de atividades, mas por conta da pandemia foi decidido pela diretoria uma outra atividade, a Campanha Doe Esperança”, afirmou.

As doações podem ser feitas até o dia 30 de setembro, Dia do Auditor Fiscal. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 68 3224-4999.