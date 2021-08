Sipam prevê terça-feira (10) com tempo seco e muito calor em todas as regiões acreanas

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que nesta terça-feira (10) o tempo segue firme e seco no Acre. A massa de ar seco ainda dificulta a formação de nuvens e, com isso, a previsão para todo o Estado, inclusive para a capital, Rio Branco, é de um dia de muito sol, poucas nuvens e não há previsão de chuva.