Summary: Memphis Grizzlies 111-123 Golden State Warriors in 2024 NBA Cup | November 16, 2024

Patrícia Campos Mello, Ricardo Della Coletta



O √ļltimo G20 antes da posse de Donald Trump e da morte do multilateralismo. √Č assim que muitos diplomatas e analistas est√£o encarando a reuni√£o de c√ļpula presidida pelo Brasil, realizada no Rio de Janeiro na segunda (18) e ter√ßa-feira (19).

Em seu primeiro mandato (2017-2021), Trump fez de tudo para minar a legitimidade do G20 e fortalecer arranjos bilaterais. Em tr√™s dos quatro anos em que o republicano participou do G20, os Estados Unidos foram inflex√≠veis e a c√ļpula terminou sem consenso.

Os l√≠deres tiveram de fazer uma declara√ß√£o no modelo 19 +1. Todos os pa√≠ses se comprometeram a apoiar as metas do Acordo do Clima de Paris, mas os EUA exigiram um par√°grafo √† parte, de dissenso, que come√ßava dizendo que os EUA “reiteravam” sua decis√£o de se retirar do Acordo de Paris porque ele “prejudicava os trabalhadores e contribuintes americanos”.

Na c√ļpula de 2019, Trump chegou a fazer uma tentativa de rachar o G20. Ele pressionou o Brasil (ent√£o sob seu aliado Jair Bolsonaro), Turquia e Ar√°bia Saudita a se juntarem aos EUA no recha√ßo ao Acordo do Clima, o que inviabilizaria uma declara√ß√£o final do grupo. Com um trabalho de convencimento do presidente franc√™s, Emmanuel Macron, que se recusava a assinar uma declara√ß√£o sem compromisso clim√°tico, esses l√≠deres acabaram apoiando o texto.

No segundo mandato, espera-se um Trump ainda mais refratário a arranjos multilaterais e fortalecido para cooptar outros países. A dissidência da Argentina neste ano em temas como gênero, taxação de bilionários e agenda 2030 seria um indício de que, a partir do ano que vem, o G20 pode voltar a seu modelo sem consenso, desta vez com EUA e Argentina impedindo acordo.

Essa fragmenta√ß√£o j√° reduziria a for√ßa do G20 para pautar a agenda internacional. Mas pode piorar ‚ÄĒa Argentina pode estar lan√ßando moda.

“Outros pa√≠ses alinhados a Trump, como Ar√°bia Saudita, podem se unir ao time de ruptura de consenso em determinados temas”, diz Oliver Stuenkel, professor da FGV e pesquisador-visitante da Kennedy School da Universidade Harvard.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo

Para um integrante do governo, a fratura vai ser maior. Haver√° mais pa√≠ses endurecendo posi√ß√Ķes, como, possivelmente, a It√°lia. Para esse integrante do governo, da mesma maneira que a coaliz√£o dom√©stica de Trump se fortaleceu, a internacional tamb√©m pode se ampliar.

Al√©m disso, muitos dos atuais governantes de pa√≠ses do G20, como o presidente Macron da Fran√ßa e o chanceler Olaf Scholz, da Alemanha (e, claro, Joe Biden), s√£o l√≠deres enfraquecidos ou em fim de mandato, os chamados “patos mancos”, que podem vir a ser substitu√≠dos por governantes de direita alinhados a Trump, aponta Stuenkel.

O presidente eleito americano deve aumentar o leque de temas que s√£o inegoci√°veis para os EUA, dificultando ainda mais um consenso. “As duas principais pautas do governo brasileiro que v√£o ser travadas s√£o a Alian√ßa Global contra a Fome e a Pobreza e, com mais √™nfase, a taxa√ß√£o das grandes fortunas”, diz Feliciano Guimar√£es, professor do Instituto de Rela√ß√Ķes Internacionais da USP (Universidade de S√£o Paulo).

N√£o se espera acordo sobre nenhum tipo de taxa√ß√£o internacional. O republicano j√° anunciou que pretende prorrogar os cortes de imposto de renda (inclusive para os super-ricos) e taxas sobre empresas que implementou em 2017. Em seu primeiro mandato, ele abriu investiga√ß√Ķes e amea√ßou retaliar pa√≠ses que impuseram impostos sobre servi√ßos digitais.

Agenda 2030, ajuda para o desenvolvimento, políticas para migração alinhadas a entidades internacionais e condenação do protecionismo são outros tópicos que podem gerar ruptura.

No ano que vem, a √Āfrica do Sul ser√° a anfitri√£ da c√ļpula do G20 e, em 2026, os Estados Unidos. Os sul-africanos, que assumem a presid√™ncia do bloco em 1 de dezembro, j√° prometeram continuidade na agenda brasileira para o G20, com √™nfase em combate √† fome, √† pobreza e √† desigualdade, desenvolvimento sustent√°vel e reforma da governan√ßa global.

“√Č claro que o governo Trump n√£o ter√° poder sobre a agenda do ano que vem, que ser√° definida pela √Āfrica do Sul. Mas os sul-africanos j√° v√£o levar em considera√ß√£o o fato de que ser√£o seguidos pelo governo Trump, e isso pode lev√°-los a fazer uma agenda mais de centro, com quest√Ķes menos progressistas na mudan√ßa do sistema internacional”, diz Guimar√£es.

Stuenkel n√£o acha que Trump ir√° sair do G20 ‚ÄĒpois perderia um palco de destaque internacional em 2026, ano da presid√™ncia americana. “Mas ele ser√° p√©ssimo para o bloco, vai desmantelar o sistema multilateral; ele aposta em rela√ß√Ķes bilaterais, melhor foro para os EUA imporem sua for√ßa.”

Em sua √ļltima participa√ß√£o no G20, quando j√° havia sido derrotado por Joe Biden na elei√ß√£o de 2020, Trump cabulou uma das sess√Ķes (que eram online) e foi jogar golfe. Nas anteriores, al√©m de bloquear o consenso, passou a maior parte do tempo em reuni√Ķes bilaterais anunciadas de forma bomb√°stica, com o chin√™s Xi Jinping e o russo Vladimir Putin.

Alguns diplomatas acham que o impacto de Trump no cen√°rio internacional n√£o ser√° t√£o grande quanto na √ļltima vez em que foi eleito, em 2016, porque n√£o se trata de algo in√©dito.

Resta ver se ele ir√° apenas minimizar a import√Ęncia do G20 ou, no pior dos cen√°rios, eleger o grupo como um de seus cavalos de batalha.