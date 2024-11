Supertufão Man-yi atinge o leste das Filipinas – DW – 16/11/2024

Share Tweet Share Share E-mail

Neste sábado, 16 de novembro de 2024, Azerbaijão e Estônia se enfrentam pela Liga das Nações da UEFA. A partida está marcada para as 11h (horário de Brasília) e promete ser uma disputa acirrada no Şəhər Stadionu, em Qəbələ, Azerbaijão. Com ambos os times em busca de uma vitória importante, o jogo é esperado com grande expectativa.

A transmissão ao vivo no Brasil será feita pelo canal SporTV, garantindo que os fãs do futebol europeu acompanhem todos os momentos desta emocionante partida. As duas seleções chegam ao confronto com diferentes desafios, e a performance de seus jogadores será determinante para o resultado.

Situação na Liga das Nações da UEFA

A Liga das Nações da UEFA tem como objetivo proporcionar mais partidas competitivas entre as seleções europeias, substituindo os amistosos por jogos que realmente importam. Tanto Azerbaijão quanto Estônia estão motivados a melhorar suas campanhas. Para o Azerbaijão, jogar em casa é uma oportunidade de somar pontos valiosos. A equipe quer mostrar força diante de sua torcida, especialmente após desempenhos que exigem respostas positivas.

A Estônia, por outro lado, busca se manter competitiva em um grupo que não tem sido fácil. A seleção estoniana aposta na experiência de seus jogadores veteranos para fazer a diferença. A Liga das Nações oferece um palco para que seleções como essas provem seu valor e conquistem vitórias que possam fortalecer sua confiança em futuros torneios internacionais.

As equipes sabem da importância deste confronto e entrarão em campo com estratégias definidas para tentar superar o adversário. As táticas dos técnicos Giovanni De Biasi, do Azerbaijão, e Thomas Häberli, da Estônia, serão decisivas.

Azerbaijão: técnico e elenco motivados

Sob o comando do técnico Giovanni De Biasi, o Azerbaijão tem mostrado momentos de bom futebol, mas ainda enfrenta desafios para encontrar a consistência necessária. De Biasi, que já treinou seleções como a Albânia, traz uma abordagem focada na solidez defensiva e na organização tática. O técnico tem a missão de fazer sua equipe se destacar jogando dentro de casa e aproveitar a energia da torcida para pressionar o adversário.

Jogadores como Mahir Emreli e Renat Dadashov são peças fundamentais no ataque, enquanto Emin Mahmudov tem sido um meio-campista criativo e influente. O Azerbaijão aposta também em uma defesa bem estruturada, com jogadores como Maksim Medvedev e Anton Krivotsyuk responsáveis por manter a solidez na retaguarda. A equipe sabe que o equilíbrio entre ataque e defesa será essencial para conquistar um bom resultado.

No entanto, o Azerbaijão precisa lidar com a pressão de vencer em casa. A expectativa da torcida é alta, e qualquer deslize pode complicar a situação do time no grupo. A equipe quer usar a partida para mostrar evolução e garantir pontos importantes.

Estônia: veteranos e novas promessas

A Estônia, sob o comando do técnico Thomas Häberli, aposta em uma combinação de jogadores experientes e jovens promissores. Häberli tem trabalhado para criar uma equipe equilibrada, com uma defesa sólida e um ataque capaz de aproveitar as oportunidades. A liderança de jogadores veteranos como Konstantin Vassiljev é crucial, não só pelo talento, mas pela experiência que ele traz em jogos internacionais.

Karl Hein, o goleiro titular, tem sido um dos destaques, com defesas importantes em jogos passados. A linha defensiva, formada por nomes como Karol Mets e Joonas Tamm, precisa estar atenta para conter o ataque adversário. No meio-campo, Mattias Käit e Vladislav Kreida são esperados para fornecer estabilidade e criar jogadas ofensivas que possam surpreender o Azerbaijão.

O técnico Häberli também confia no ataque liderado por Henri Anier e Rauno Sappinen. A Estônia sabe que marcar gols é fundamental para pressionar o Azerbaijão e conquistar um resultado positivo fora de casa. O desafio é grande, mas a equipe está focada e preparada.

Aspectos-chave da partida

Histórico das seleções: Azerbaijão e Estônia já se enfrentaram em outras ocasiões, com resultados equilibrados. O histórico recente mostra que os confrontos são geralmente disputados, o que aumenta a expectativa para este jogo. Pressão do jogo em casa: O Azerbaijão quer fazer valer o fator casa. Jogar diante de sua torcida no Şəhər Stadionu pode ser uma vantagem, mas também traz pressão para os jogadores. Desempenho defensivo: Ambas as equipes têm técnicos que priorizam a organização defensiva. A capacidade de evitar erros e manter a concentração durante os 90 minutos será determinante. Liderança em campo: Jogadores experientes como Vassiljev, pela Estônia, e Mahmudov, pelo Azerbaijão, precisam liderar suas equipes e inspirar os mais jovens. Estratégias táticas: A preparação e as escolhas dos técnicos De Biasi e Häberli são fundamentais. Cada decisão pode influenciar o desfecho da partida. Condições climáticas e do campo: O clima no Azerbaijão nesta época do ano pode ser um fator a ser considerado, especialmente se houver mudanças inesperadas que possam afetar o ritmo do jogo. Importância da vitória: Ganhar esta partida pode definir o rumo das equipes na competição, aumentando a tensão e a necessidade de um jogo bem executado.

Onde assistir ao vivo, horário de Brasília, transmissão e local

O confronto entre Azerbaijão e Estônia será transmitido ao vivo pelo canal SporTV. A partida começa às 11h (horário de Brasília) e acontecerá no Şəhər Stadionu, em Qəbələ, Azerbaijão. O estádio, conhecido por sua estrutura moderna e atmosfera vibrante, promete ser um palco digno para este embate importante.

Os fãs que não puderem assistir à transmissão televisiva poderão acompanhar o jogo por meio de plataformas de streaming que incluem o SporTV em sua programação. É recomendado que os torcedores se preparem para um duelo emocionante, com ambas as seleções buscando o máximo esforço para vencer.

O horário de Brasília está confirmado, e os detalhes da transmissão garantem que ninguém perca um lance deste jogo imperdível.

Expectativas dos técnicos

Giovanni De Biasi, treinador do Azerbaijão, destacou a necessidade de concentração e intensidade desde o início do jogo. Ele quer que sua equipe aproveite as oportunidades ofensivas enquanto mantém uma defesa organizada. De Biasi sabe que um bom resultado pode dar confiança ao elenco para o restante da competição.

Por outro lado, Thomas Häberli, técnico da Estônia, ressaltou a importância de jogar com disciplina tática. Ele acredita que a chave para vencer é evitar erros defensivos e aproveitar qualquer espaço deixado pelo Azerbaijão. Häberli confia no potencial de seus jogadores e espera que a equipe esteja preparada para responder aos desafios em campo.

Escalações prováveis

Azerbaijão : Emil Balayev (goleiro); Maksim Medvedev, Bahlul Mustafazade, Anton Krivotsyuk, Azer Salahli (defensores); Gara Garayev, Richard Almeida, Emin Mahmudov (meio-campistas); Mahir Emreli, Renat Dadashov, Ramil Sheydayev (atacantes).

: Emil Balayev (goleiro); Maksim Medvedev, Bahlul Mustafazade, Anton Krivotsyuk, Azer Salahli (defensores); Gara Garayev, Richard Almeida, Emin Mahmudov (meio-campistas); Mahir Emreli, Renat Dadashov, Ramil Sheydayev (atacantes). Estônia: Karl Hein (goleiro); Taijo Teniste, Karol Mets, Joonas Tamm, Artur Pikk (defensores); Konstantin Vassiljev, Mattias Käit, Vladislav Kreida (meio-campistas); Henri Anier, Rauno Sappinen, Sergei Zenjov (atacantes).

Ambas as equipes estão preparadas para entrar em campo com força total, e a escolha das escalações reflete a estratégia de cada técnico para esta partida importante da Liga das Nações da UEFA.