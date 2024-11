Supremo tribunal de Hong Kong decide a favor dos direitos dos casais do mesmo sexo | Notícias LGBTQ

O juiz decide que as políticas do governo que favorecem os casais heterossexuais “não podem ser justificadas”.

O tribunal superior de Hong Kong decidiu afirmar os direitos de habitação e herança para casais do mesmo sexo, posicionando-se contra o governo numa vitória para a comunidade LGBTQ da cidade.

O presidente do tribunal, Andrew Cheung, escreveu em duas decisões na terça-feira que o Tribunal de Última Instância rejeitou por unanimidade os recursos interpostos pelo governo de Hong Kong contra decisões anteriores que afirmavam os direitos LGBTQ.

A advogada governamental Monica Carss-Frisk argumentou que a política habitacional de Hong Kong foi concebida para apoiar a “procriação” entre parceiros do sexo oposto.

Mas na sua decisão, Cheung disse que as políticas que excluem casais do mesmo sexo de apartamentos públicos para arrendamento e de apartamentos subsidiados vendidos ao abrigo do Regime de Propriedade de Casa da cidade “não podem ser justificadas”.

“(Para) casais do mesmo sexo necessitados que não podem pagar alojamento privado para alugar, a política de exclusão (do governo) pode muito bem significar privá-los de qualquer oportunidade realista de partilhar a vida familiar sob o mesmo tecto”, disse Cheung.

Sobre a questão da herança, os juízes Joseph Fok e Roberto Ribeiro escreveram na decisão de terça-feira que as autoridades também “não conseguiram justificar o tratamento diferenciado” de casais do mesmo sexo.

Os juízes consideraram as regras existentes que excluem casais do mesmo sexo dos benefícios aplicáveis ​​a marido e mulher quando se trata de distribuição de bens de uma pessoa falecida como “discriminatórias e inconstitucionais”.

A decisão de terça-feira marca o fim de uma batalha legal de seis anos que começou quando o residente Nick Infinger levou o governo de Hong Kong a tribunal por causa de uma política que excluía ele e o seu parceiro do arrendamento de habitações públicas, uma vez que não eram considerados uma “família normal”.

O caso foi posteriormente ouvido juntamente com o de outro casal, Henry Li e o seu falecido marido Edgar Ng, que também contestaram as políticas governamentais sobre habitação subsidiada e regras de herança que excluem casais do mesmo sexo.

Infinger e Li venceram o desafio constitucional no Tribunal de Recurso de Hong Kong em Outubro de 2023. Mas em Fevereiro o governo levou os casos ao Tribunal de Última Instância, onde o painel de cinco juízes locais decidiu esta semana.

A decisão surge após uma vitória parcial dos direitos LGBTQ em Hong Kong, em Setembro de 2023, quando o mesmo tribunal decidiu contra a concessão de direitos matrimoniais plenos a casais do mesmo sexo, mas deu ao governo dois anos para estabelecer um quadro que alargasse outros direitos.

Os activistas disseram esperar que o quadro obrigatório proteja os direitos LGBTQ de uma forma mais sistémica, para que não tenham de depender de vitórias incrementais nos tribunais.

O grupo de defesa da Igualdade no Casamento de Hong Kong aplaudiu as decisões de terça-feira, mas instou o governo “a acabar imediatamente com a exclusão de casais do mesmo sexo do casamento”.

O apoio público ao casamento entre pessoas do mesmo sexo em Hong Kong está a crescer e atingiu 60% no ano passado, de acordo com um inquérito conjunto realizado por três universidades.