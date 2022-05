Suspeito de matar homem após desentendimento em bar de Cruzeiro do Sul é preso

A Polícia Civil prendeu, nessa terça-feira (24), o principal suspeito de matar Pedro Paulo Lima Verde, de 28 anos, no último sábado (21) em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. O crime ocorreu após um desentendimento da vítima e o suspeito em um bar da cidade.

Segundo as investigações, Pedro Paulo Lima deu um tapa no rosto do suspeito durante a confusão. O crime ocorreu no bairro Miritizal.

O delegado responsável pelo caso, Rafael Távora, disse que o suspeito tinha negociado se entregar na terça. Ele contou que brigou com Pedro Paulo no estabelecimento, foi em casa e saiu à procura da vítima. Os dois eram conhecidos, ainda segundo a polícia.

“O autor falou sobre essa briga em um bar, há imagens disso. Eles discutiram, entraram em vias de fato, foram expulsos do bar. O rapaz [vítima ] foi embora, horas depois se encontraram e o autor efetuou os disparos”, destacou Távora.

A polícia descobriu a identidade do suspeito logo após o crime. Ele, inclusive, teria gravado um vídeo confessando o crime com medo de represálias de uma organização criminosa. “Estávamos investigando desde sábado, chegamos à autoria bem rapidamente, mas não conseguimos encontrá-lo porque estava escondido. Na segunda [23] houve essa negociação para ele se entregar”, frisou.

Após saber o paradeiro do suspeito, o delegado falou que mandou uma equipe até o local onde o rapaz estava escondido e cumprir um mandado de prisão preventiva. Távora explicou também que ainda não sabe a motivação da briga no bar e que as investigações continuam.