TARAUACÁ: Após alagação, moradores amargam lixo nas ruas

Além do município de Jordão, no interior do Acre, os moradores de Tarauacá, também estão sofrendo no pós alagação, além da ameaça de nova enchente do Rio Tarauacá nos próximos dias.

Nesta quarta-feira, 02, circulou em grupos de WhatsApp imagens de algumas ruas do município, com lixo e entulhos, deslocados pela força das águas.

Na imagem de capa, trata-se do final da Rua Simão Leite Damasceno, no Bairro Senador Pompeu, o mais atingido pela cheia do rio.