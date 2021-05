Tarauacá escolhida para receber kits de alimentação e higiene do programa Prato Cheio

Tarauacá é a cidade do Acre selecionada para a 3a fase do programa Municípios: Prato Cheio para o Desenvolvimento, da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Serão atendidas 900 famílias com kits de alimentação e alimentação.

Na segunda fase, quatro municípios do Acre foram beneficiados.

A previsão é que mais de 200 mil famílias sejam beneficiadas. Caso o Município tenha sido convocado, foi enviado um e-mail à área de assistência social para necessária finalização do cadastro e confirmação da participação no projeto. Caso não identifique este e-mail, entre em contato com a CNM no número (61) 2101-6000.

A CNM lembra que os municípios convocados têm até o dia 28 de maio de 2021 para confirmar o seu cadastro e inserir a lista de famílias no sistema.

A CNM, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), a Fundação Banco do Brasil (FBB) e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) uniram esforços para atender as populações mais carentes do país nesse momento de aflição causado pela pandemia da Covid-19.

Desta forma, estão disponibilizando recursos financeiros e humanos próprios para a aquisição de itens essenciais de alimentação, higiene e limpeza que serão distribuídos para as populações vulneráveis dos Municípios que possuem menos de 50 mil habitantes e índice de desenvolvimento humano (IDH) abaixo da média nacional, de forma a atender aquelas populações carentes residentes em cidades onde a sociedade civil não possui ações assistenciais devidamente organizadas.