Tarauacá: por orientação da defesa civil, aulas da rede estadual devem ser retomadas na segunda feira (11)

E m reunião realizada na manhã desta terça feira, 5 de março, entre a Professora Janaina Furtado do Núcleo Estadual de Educação, Tenente Gonzaga da Coordenadoria da Defesa Civil no Municipio, Camila Figueiredo, Secretária Municipal de Assistência Social e os diretores das escolas da rede estadual, para avaliarem a possibilidade de retomadas das aulas, ficou pactuado que as aulas, que foram suspensas por conta da enchente, devem iniciar na próxima segunda feira, 11 de março.

Os dirigentes da maioria das escolas queriam iniciar as aulas ainda durante essa semana, mas houve uma orientação da Defesa Civil para adiar até segunda feira pois, existe a previsão de chuvas.

De acordo com o Tenente Gonzaga, uma avaliação técnica com base na instabilidade do rio, que sobe e baixa muito rápido, coincide com uma previsão de chuva para os próximos quinze dias na cidade e na cabeceira do rios o que nos coloca em estado de alerta. “O município ainda está com alto risco de inundação e por isso devemos aguardar mais uns dias, acompanhar o levante das águas e se hover condições, segunda feira as aulas podem ser retomadas”, disse Gonzaga.

Para a coordenadora Janaina as aulas vão ser reiniciadas após a defesa civil autorizar. “A defesa civil tem as informações técnicas com base nos estudos e nas previsões do tempo. Se tudo correr bem na próxima segunda feira, vamos retomar as aulas” declarou.

Assessoria/Núcleo SEE/Tarauacá