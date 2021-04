Tendência de abril a junho é de temperatura abaixo da média em parte do Acre

As tendências de chuvas e temperaturas para os meses de abril, maio e junho em todo o país foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na 16ª edição do Boletim Agroclimatológico Mensal – Abril de 2021.

O estudo também apresenta a análise das condições climáticas observadas no Brasil no mês de março e as condições oceânicas observadas e suas tendências.

Na região Norte, as chuvas deverão ocorrer acima ou próximas à média climatológica. A temperatura do ar próxima à superfície deverá prevalecer acima da média em grande parte da região, exceto sobre o leste do Acre, sul e sudoeste do Amazonas e norte de Roraima, onde as temperaturas deverão ser próximas e ligeiramente abaixo da climatologia.