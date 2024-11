Tendências: prepare-se para um fim de semana no campo | Moda

Jo Jones and Helen Seamons



O amor de longa data da moda pela herança e por se vestir no estilo de quem frequenta os fins de semana em casas de campo dominou as passarelas nesta temporada, desde o casaco xadrez de silhueta de capa de Chloé até a jaqueta xadrez de Wales Bonner sobre um tweed escuro de duas peças. Enquanto isso, marcas como Margaret Howell e Stefan Cooke adotaram o tweed resistente, estilizado com jeans ou combinado com malha, e calças de lã resistentes em uma paleta de tons outonais, desde mostarda, verde oliva e castanho-avermelhado até o rico marrom castanho. É um look adequado para longas caminhadas no campo, com casacos de lã texturizados sobrepostos a jaquetas acolchoadas e de lona, ​​​​como a versão com gola contrastante da Mango (6, abaixo) ou o design de bolso com aba de Sezane em camelo, £ 285.

O jornalismo do Guardian é independente. Ganharemos uma comissão se você comprar algo através de um link de afiliado. Saber mais.

As malhas são a base deste look, um cardigã ou suéter argyle que lembra Brideshead Revisited, as irmãs Mitford e a realeza fora de serviço em Balmoral. A malha argyle é um ótimo ponto de entrada para essa tendência, e o suéter & Daughter’s Ava (£ 395), feito em Hawick, na Escócia, é o verdadeiro negócio, feito com lã responsável com certificação Wool Standard. Nas ruas principais, a M&S (10) tem uma abordagem gráfica simplificada do design (£ 35). Também há muitas iterações pré-amadas, por exemplo, em Beyond Retro e eBay. Para o dia, mantenha as coisas práticas com botas rasteiras: o par Whistles lugsole até o joelho (£ 259) tem um clima equestre que combina com a tendência. Como alternativa, os botins Blundstone (£ 190) vêm em uma variedade de cores e acabamentos adequados ao clima. Misturar texturas e estampas é fundamental, experimente xadrez com lã e acrescente alguns enfeites para ficar do lado certo do cosplay.

Não se trata apenas de trajes para passeios de fim de semana. A saia midi xadrez coberta de malha da Essentiel Antuérpia com bordado de palmeira prateada (£ 240) funciona para festas de Natal usadas com uma camisa de seda e salto alto, enquanto a saia xadrez cinza plissada de Gant com detalhes vermelhos (£ 150) fica ótima com um suéter de caxemira e brincos de cristal.

