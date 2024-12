tentativa de suicídio do ex-ministro da Defesa em exercício durante o golpe fracassado do presidente

O ex-ministro da Defesa sul-coreano Kim Yong-hyun durante uma conferência de imprensa no Pentágono, em Washington, em 30 de outubro de 2024. SAUL LOEB/AFP

O Comissário Geral do Serviço Prisional Sul-Coreano, Shin Yong-hae, anunciou que o ex-Ministro da Defesa Kim Yong-hyun, estacionado durante a tentativa fracassada de estabelecer a lei marcial no país, tentou acabar com a vida, na detenção, minutos antes do anúncio de sua prisão formal.

Terça-feira, 10 de dezembro, pouco antes da meia-noite (16h, em Paris), “Kim Yong-hyun tentou suicídio no Centro de Detenção Dongbu em Seul”disse Shin Yong-hae na quarta-feira durante uma audiência parlamentar.

Tentou enforcar-se, explicou o Ministério da Justiça num comunicado enviado à Agence France-Presse (AFP). Os supervisores então intervieram “e quando abriram a porta, ele desistiu imediatamente da tentativa”explicou o Sr. Shin. O ex-ministro está atualmente sob proteção, continuou. “Os resultados do exame médico mostram que o estado de saúde do detido é bom, sem nada de anormal, e que atualmente vive uma vida normal no centro”garantiu o Ministério da Justiça.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes A Coreia do Sul afunda-se um pouco mais na incerteza política, após a rejeição do impeachment do seu presidente Leia mais tarde

A Coreia do Sul mergulhou no caos político desde a tentativa fracassada do presidente Yoon Suk Yeol de impor a lei marcial na noite de 3 para 4 de dezembro. Ele foi forçado a revogá-la apenas seis horas depois, sob pressão do Parlamento, apesar de estar cercado por soldados, e das ruas.

Acusado de desempenhar um papel “crucial durante uma rebelião” e cometeu um “abuso de poder para dificultar o exercício de direitos”o ministro da Defesa renunciou na quinta-feira e estava detido desde domingo. Kim Yong-hyun apresentou seu “profundo” pedido de desculpas na terça-feira, afirmando através de seus advogados que “total responsabilidade pela situação” repousava exclusivamente sobre ele. Ele também certificou que seus subordinados tinham “simplesmente seguido (se) ordens e executaram as tarefas que lhes foram atribuídas”.

Proibição de sair do território

Além disso, a polícia disse na quarta-feira que havia revistado principalmente o gabinete do presidente Yoon. “A equipe de investigação especial realizou uma busca no gabinete presidencial, na Agência Nacional de Polícia, na Agência de Polícia Metropolitana de Seul e no departamento de segurança da Assembleia Nacional”declarou esta unidade policial em mensagem enviada à AFP.

Yoon Suk Yeol, que surpreendeu o país ao impor a lei marcial de surpresa, e desde então escapou por pouco de uma moção de impeachment submetida à votação pela Assembleia Nacional, salva pelo seu partido. Mas a oposição planeja tentar novamente a votação no sábado.

Leia também | Na Coreia do Sul, o presidente Yoon Suk Yeol é proibido de deixar o país após sua tentativa fracassada de impor a lei marcial Leia mais tarde

Sob investigação por “rebelião”o impopular presidente de 63 anos está proibido de deixar o país, assim como o ex-ministro da Defesa, o ex-ministro do Interior e o comandante da tentativa abortada de lei marcial.

O mundo memorável Teste seus conhecimentos gerais com a equipe editorial do “Le Monde” Teste seus conhecimentos gerais com a equipe editorial do “Le Monde” Descobrir

Cho Ji-ho, o comissário-geral da Agência Nacional de Polícia, e o chefe da Agência de Polícia Metropolitana de Seul, Kim Bong-sik, também foram presos na manhã de quarta-feira, segundo a polícia.

A primeira reação da Coreia do Norte

Pela manhã, a mídia estatal norte-coreana reagiu pela primeira vez. O ato “O fantoche chocante Yoon Suk Yeol, que enfrenta o impeachment e uma crise de governança, declarando um decreto de lei marcial e sem hesitação brandindo as armas e facas de sua ditadura fascista, causou estragos em toda a Coreia do Sul »eles escreveram.

Yoon, constantemente derrotado por uma Assembleia Nacional em grande parte alinhada com a oposição, justificou a sua decisão de impor a lei marcial pelo seu desejo de proteger a Coreia do Sul de “Forças comunistas norte-coreanas” e“eliminar elementos hostis ao Estado”. Helicópteros e soldados foram enviados ao Parlamento para impedir que os deputados se reunissem lá e votassem para revogar o seu decreto. Mas 190 deles conseguiram entrar e adotar por unanimidade o fim deste estado de exceção.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Kim Ou-joon, um comentarista político alvo da lei marcial na Coreia do Sul: “O presidente Yoon queria estabelecer uma Assembleia Nacional sob suas ordens” Leia mais tarde

O ex-ministro da Defesa Kim Yong-hyun foi acusado por legisladores da oposição de ordenar o envio de drones para Pyongyang, numa aparente tentativa de criar um casus belli com o Norte, o que teria servido de pretexto para proclamar a lei marcial. Esses deputados também o acusaram de ter solicitado locais de lançamento de balões de lixo norte-coreanos, que voaram aos milhares em direção ao Sul a partir de maio.

Na terça-feira, um grupo de trabalho do Partido do Poder Popular (PPP) de Yoon propôs um roteiro para a destituição do presidente. Duas opções estão sendo consideradas: a renúncia de Yoon Suk Yeol em fevereiro ou março, com novas eleições presidenciais em abril ou maio. A proposta ainda não foi aceita por todo o PPP.

Se assim fosse, é, no entanto, improvável que a oposição renunciasse a uma nova moção de impeachment. Isso só precisa de oito deserções no partido presidencial para ser aprovado. Na primeira tentativa, em 7 de dezembro, apenas dois eleitos do PPP votaram a favor. Mas na terça-feira, outros dois disseram que fariam o mesmo.