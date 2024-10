Tesla agrega perto de US$ 150 bilhões em valor de mercado no melhor dia em mais de uma década | Tesla

Reuters



As ações da Tesla fecharam em alta de quase 22% na quinta-feira – seu maior ganho em um único dia em mais de uma década – enquanto a previsão ousada de Elon Musk de aumento nas vendas tranquilizou os investidores de que ele ainda buscava expandir seu negócio principal de venda de carros elétricos. No final, quase 150 mil milhões de dólares foram acrescentados ao valor de mercado da empresa.

Musk previu um crescimento de vendas de 20-30% no próximo ano, prometendo lançar um veículo acessível no primeiro semestre de 2025, e disse que os esforços para reduzir os custos de produção impulsionaram as margens no terceiro trimestre.

As ações subiram para uma alta da sessão de US$ 262,2, com volumes de cerca de 200 milhões de ações. Foi o maior ganho desde maio de 2013, e apagou as perdas recentes devido às preocupações de que Musk estivesse distraído com novos projetos, como o recém-lançado robotáxi.

Musk tem girado Tesla em uma empresa de inteligência artificial e robótica de um líder de mercado de veículos elétricos, mas ainda não conseguiu traçar um plano de negócios detalhado para seu novo foco. Os investidores venderam ações da Tesla no início deste mês, depois que um evento robotaxi não continha muitos detalhes.

“Com a liquidação das ações em outubro, antes do anúncio dos lucros, alguns pessimistas sentem que esta é mais uma recuperação de alívio, já que os resultados foram melhores do que se temia”, disse Ed Egilinsky, diretor-gerente da empresa de investimentos Direxion.

No último trimestre, Musk fez anúncios ousados ​​sobre tudo, menos carros – desde táxis sem condutor a robôs humanóides – deixando os investidores preocupados com a diminuição das margens, já comprimidas pelos preços mais baixos.

“Ele definitivamente parecia mais apaixonado e investiu nisso desta vez”, disse Jessica Caldwell, chefe de insights do site de compras e pesquisa de carros Edmunds.

“Sinto que grande parte da Tesla está ligada ao futuro, mas precisamos descobrir como chegar lá. Isso é o que as pessoas precisavam ouvir e foram um pouco melhores ao fornecer esses detalhes do que no passado.“

A Tesla reportou uma margem do terceiro trimestre que superou facilmente as expectativas de Wall Street e disse que os custos de mão-de-obra e materiais para fabricar veículos – conhecidos como o custo dos produtos vendidos por veículo – caíram para o seu nível mais baixo de sempre, cerca de 35.100 dólares.

Ela registrou receita de US$ 326 milhões com seu software de piloto automático chamado Full Self Driving (FSD), usado no Cybertruck e outros recursos autônomos.

“O FSD desempenhou um papel na expansão das margens, mas penso que o maior impulsionador foi a redução dos custos unitários de produção… Com o tempo, o FSD deverá impulsionar uma maior expansão das margens a longo prazo”, disse Seth Goldstein, estrategista de ações da Morningstar.

FSD é a base dos robotáxis de Tesla.

Musk disse que espera que os veículos Tesla ofereçam serviços de carona pagos e sem motorista no próximo ano, dobrando sua promessa feita no evento robotáxi. Mas esse plano provavelmente enfrentará desafios regulatórios significativos.

Nem todos os investidores deverão ficar apaziguados pelas garantias da Tesla na quarta-feira.

Ross Gerber, executivo-chefe da Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management e um importante investidor da Tesla, disse que os robotáxis e a IA não eram os negócios fundamentais nos quais ele queria que Musk se concentrasse.

“Eram bons os dias em que Elon dormia na fábrica. Ele estava lá todos os dias, trabalhando. Não participar de comícios de Trump entre todas as coisas que ele poderia estar fazendo”, disse Gerber, referindo-se ao apoio bem divulgado de Musk ao candidato presidencial republicano.