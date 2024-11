Dragon Age: The Veilguard já está disponível para PC, PlayStation e Xbox Foto: Reprodução / Electronic Arts

A Electronic Arts e a BioWare anunciaram que Dragon Age: The Veilguard já está disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

De acordo com a EA, o jogo foi pensado para manter as tradições da série: narrativas ricas, construção de mundo de fantasia, companhias e irmandade, e um mundo onde você importa.

Em Dragon Age: The Veilguard, Solas, o Lobo Temido, quer derrubar o Véu que separa Thedas do mundo dos demônios, restaurando a imortalidade e a glória de seu povo – mesmo que isso custe milhares de vidas. Mas o seu ritual dá errado, e seus piores medos se tornam realidade, quando dois de seus mais antigos e poderosos adversários são libertados.

Os jogadores assumirão o papel de Rook, protagonista totalmente personalizável, que deve se impor e unir as pessoas de sua equipe para deterem essas duas divindades poderosas em uma jornada que se estenderá pelas movimentadas cidades de Thedas, paisagens exuberantes, florestas boreais, pântanos enredados e as profundezas mais sombrias.

“Em nome de toda a equipe da BioWare, gostaria agradecer por se juntarem a nós em nossa mais recente aventura”, celebrou Gary McKay, vice-presidente/gerente geral da BioWare e produtor executivo de Dragon Age: The Veilguard. “Após anos de planejamento cuidadoso, incontáveis horas de trabalho especializado e inúmeras decisões de design, Dragon Age: The Veilguard está pronto. Estamos extremamente orgulhosos desse feito e ansiosos para ver seu impacto na nossa comunidade mundial de fãs, sem os quais nada disso seria possível. Esperamos que vocês se divirtam tanto em sua própria aventura com Rook quanto nós nos divertimos criando.”

No PC, Dragon Age: The Veilguard oferece suporte para uma proporção ultrawide 21:9, taxas de quadros ilimitadas e uma série de recursos de Ray Tracing. Além disso, é possível acelerar o desempenho com DLSS 3, tornar a jogabilidade ainda mais responsiva com Reflex e aprimorar a qualidade da imagem e a imersão com reflexos ray-traced e oclusão ambiental.

O game também está disponível para ser jogado em qualidade “Ultimate” via NVIDIA GeForce NOW e especificamente aprimorado para PlayStation 5 Pro. Além disso, este será o primeiro título da EA a oferecer funcionalidade HDR10+ GAMING, que proporciona um excepcional desempenho de alto alcance dinâmico de maneira automática quando ativado em PCs com placas gráficas NVIDIA compatíveis e monitores certificados para HDR10+ GAMING.

Confira mais detalhes sobre Dragon Age: The Veilguard abaixo, via Electronic Arts:

Irmandade: As pessoas de equipe de Dragon Age: The Veilguard ganham vida com algumas das histórias individuais mais intrigantes de toda a franquia Dragon Age. Histórias dinâmicas e expansivas que navegam questões como amor, perda e escolhas complexas que afetarão suas relações e o destino de cada integrante da Guarda do Véu. Novas companhias, como Bellara da Expedição do Véu, o necromante Emmerich, a detetive particular Neve, vêm de facções icônicas da história de Dragon Age, com árvores de habilidade individuais e equipamentos especializados para uma progressão de equipe avançada. Você também verá rostos familiares, como a arqueira Lace Harding que retorna à franquia como uma pessoa de equipe completa.

As pessoas de equipe de Dragon Age: The Veilguard ganham vida com algumas das histórias individuais mais intrigantes de toda a franquia Dragon Age. Histórias dinâmicas e expansivas que navegam questões como amor, perda e escolhas complexas que afetarão suas relações e o destino de cada integrante da Guarda do Véu. Novas companhias, como Bellara da Expedição do Véu, o necromante Emmerich, a detetive particular Neve, vêm de facções icônicas da história de Dragon Age, com árvores de habilidade individuais e equipamentos especializados para uma progressão de equipe avançada. Você também verá rostos familiares, como a arqueira Lace Harding que retorna à franquia como uma pessoa de equipe completa. Escolhas e consequências: Dragon Age: The Veilguard expande sobre as raízes de interpretação de papeis da franquia, apresentando desenvolvimentos de história e construção de mundo extraordinários, personalidades únicas e profundas para cada pessoa de equipe, escolhas significativas e momentos cinemáticos impactantes. As conexões que você criar e as relações que você forjar serão afetadas pelas escolhas que você fizer no decorrer de sua jornada.

Dragon Age: The Veilguard expande sobre as raízes de interpretação de papeis da franquia, apresentando desenvolvimentos de história e construção de mundo extraordinários, personalidades únicas e profundas para cada pessoa de equipe, escolhas significativas e momentos cinemáticos impactantes. As conexões que você criar e as relações que você forjar serão afetadas pelas escolhas que você fizer no decorrer de sua jornada. Uma experiência bem desenhada: Como um RPG focado em personagens, Dragon Age: The Veilguard entrega uma experiência bem desenhada que honra as tradições da BioWare sobre contar histórias. O Farol apresenta um local central no qual você pode descansar, aprender mais sobre o mundo a partir de conversas, enquanto a Encruzilhada te permite viajar por diferentes regiões do mundo com sua equipe. Você conhecerá mais sobre Thedas do que nunca no desenrolar de sua história através de biomas meticulosamente criados e regiões lindas como Rivain, Weisshaupt, Arlathan, Minrathous, Estradas Profundas e mais, com cada uma te convidando a mergulhar mais fundo na narrativa e descobrir os mistérios de Thedas.

Como um RPG focado em personagens, Dragon Age: The Veilguard entrega uma experiência bem desenhada que honra as tradições da BioWare sobre contar histórias. O Farol apresenta um local central no qual você pode descansar, aprender mais sobre o mundo a partir de conversas, enquanto a Encruzilhada te permite viajar por diferentes regiões do mundo com sua equipe. Você conhecerá mais sobre Thedas do que nunca no desenrolar de sua história através de biomas meticulosamente criados e regiões lindas como Rivain, Weisshaupt, Arlathan, Minrathous, Estradas Profundas e mais, com cada uma te convidando a mergulhar mais fundo na narrativa e descobrir os mistérios de Thedas. Combate fluido e personalizado: Um combate imersivo que mistura controles em tempo real com decisões táticas. Jogadores podem personalizar a fundo sua experiência para melhor se encaixar com seu estilo de jogo com diversas árvores de habilidades entre três diferentes classes – Combatente, Maga e Errante – cada uma com habilidades e especializações únicas. Escolhas duas pessoas da sua equipe para se juntar a você nas missões e desencadeie poderosos combos de equipe que podem mudar as marés de qualquer batalha. Tome decisões estratégicas e direcione sua companhia para lutar, curar ou recuar com a mais nova roda de habilidades.

Um combate imersivo que mistura controles em tempo real com decisões táticas. Jogadores podem personalizar a fundo sua experiência para melhor se encaixar com seu estilo de jogo com diversas árvores de habilidades entre três diferentes classes – Combatente, Maga e Errante – cada uma com habilidades e especializações únicas. Escolhas duas pessoas da sua equipe para se juntar a você nas missões e desencadeie poderosos combos de equipe que podem mudar as marés de qualquer batalha. Tome decisões estratégicas e direcione sua companhia para lutar, curar ou recuar com a mais nova roda de habilidades. Seja o tipo de líder que você quer ser: Dragon Age: The Veilguard apresenta um poderoso sistema de criação de personagens que te permite ser o tipo de líder que você quiser ser com uma vasta gama de personalização. A BioWare desenvolveu o maior criador de personagem já feito em Dragon Age para permitir que essa história seja realmente sua.

Dragon Age: The Veilguard pode ser adquirido por R$ 349,90 PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ou R$ 249,00 no PC. Já a Edição Deluxe está disponível pelo preço sugerido de R$ 449,50 nos consoles ou R$ 339,00 no PC e inclui os seguintes itens cosméticos: três conjuntos de armadura para Rook, seis armas para Rook, sete conjuntos de armadura para as pessoas da sua equipe e sete armas para pessoas da sua equipe.