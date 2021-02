Tio morre e sobrinho fica ferido a tiros em ataque a distribuidora no Cidade Nova

Um adolescente de 17 anos e um idoso identificado como Valmir Procópio, de 67 anos, foram feridos a tiros na noite desta sexta-feira, 12, em frente a uma distribuidora de bebidas localizada na rua Diamantina, situada no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco. O idoso não resistiu ao ferimento e morreu ao dar entrada no Pronto-Socorro.

De acordo com informações da polícia, o adolescente estava com seu pai e seu tio (Valmir) em uma distribuidora bebendo quando homens não identificados se aproximaram em um veículo de cor prata. Dois criminosos desceram e efetuaram vários tiros na direção das vítimas.

O adolescente foi ferido com um tiro no ombro e conseguiu correr até a rotatória localizada na rua Nossa Senhora da Conceição, nas proximidades da Gameleira, já o idoso Valmir foi atingido com um tiro no abdômen e permaneceu no local. O pai do adolescente saiu ileso durante a ação dos criminosos. Os autores dos crimes fugiram do local.

Duas ambulâncias do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos aos feridos e os conduziram ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, o estado de saúde do adolescente é estável, já o senhor Valmir deu entrada no centro cirúrgico, não resistiu ao ferimento e morreu.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características do veículo e dos criminosos fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia não soube informar a motivação do crime.