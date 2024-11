TPI emite mandado de prisão para Benjamin Netanyahu por supostos crimes de guerra em Gaza | Benjamim Netanyahu

Julian Borger and Andrew Roth



O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o antigo ministro da Defesa do país, Yoav Gallant, e o Líder militar do Hamas, Mohammed Deif por alegados crimes de guerra relacionados com a guerra de Gaza.

É a primeira vez que líderes de um Estado democrático e alinhado ao Ocidente são acusados ​​pelo tribunal, na decisão mais importante dos seus 22 anos de história.

Netanyahu e Gallant correm o risco de serem presos se viajarem para qualquer um dos 124 países que assinaram o estatuto de Roma que cria o tribunal. Israel afirma ter matado Deif em um ataque aéreo em julho, mas a câmara de pré-julgamento do tribunal disse que “continuaria a coletar informações” para confirmar sua morte.

A câmara decidiu que havia motivos razoáveis ​​para acreditar que Netanyahu e Gallant tinham responsabilidade criminal como co-autores do “crime de guerra da fome como método de guerra; e os crimes contra a humanidade de assassinato, perseguição e outros atos desumanos”.

O painel de três juízes também disse ter encontrado motivos razoáveis ​​para acreditar que Deif era responsável por crimes contra a humanidade e crimes de guerra, incluindo assassinato, tortura, estupro e tomada de reféns relacionados ao ataque. Hamas ataque a Israel em 7 de outubro de 2023, no qual combatentes mataram mais de 1.200 pessoas, a maioria civis israelenses, e sequestraram 250.

Os EUA criticaram a medida, com Joe Biden descrevendo os mandados em um comunicado na noite de quinta-feira como “ultrajantes”.

“Deixem-me ser claro mais uma vez: independentemente do que o TPI possa implicar, não há equivalência – nenhuma – entre Israel e o Hamas. Estaremos sempre ao lado de Israel contra ameaças à sua segurança.”

O gabinete de Netanyahu denunciou a decisão da câmara como “antissemita”.

“Israel rejeita totalmente as acusações falsas e absurdas do Tribunal Penal Internacional, um órgão político tendencioso e discriminatório”, afirmou o gabinete num comunicado, acrescentando que “nenhuma guerra é mais justa do que a guerra que Israel tem travado em Gaza”.

A declaração apontava para uma investigação sobre acusações de má conduta sexual contra o promotor do TPI, Karim Khan, que solicitou as acusações contra os três homens em maio. Khan, 54 anos, negou as acusações e disse que cooperará com a investigação.

Netanyahu disse numa declaração em vídeo: “Nenhuma decisão ultrajante anti-Israel nos impedirá – e não me impedirá – de continuar a defender o nosso país de todas as maneiras. Não vamos ceder à pressão.”

O conselho de segurança nacional dos EUA emitiu uma declaração rejeitando “fundamentalmente” a decisão do tribunal. “Continuamos profundamente preocupados com a pressa do promotor em solicitar mandados de prisão e com os preocupantes erros processuais que levaram a esta decisão”, disse o comunicado, sem qualquer detalhe dos supostos erros.

EUA rejeitam mandados de prisão do TPI para Netanyahu, Gallant e comandante do Hamas – vídeo

“Os Estados Unidos deixaram claro que o TPI não tem jurisdição sobre este assunto. Em coordenação com parceiros, incluindo Israel, estamos a discutir os próximos passos.”

Os EUA já acolheram anteriormente mandados de crimes de guerra do TPI contra Vladimir Putin e outras autoridades russas por atrocidades cometidas na Ucrânia, expondo a administração Biden a acusações de duplicidade de critérios por parte de muitos membros da ONU, especialmente do sul global.

Netanyahu pode esperar um apoio mais retumbante da próxima administração de Donald Trump. Durante o seu primeiro mandato, em 2020, Trump impôs sanções dos EUA ao TPI, dirigidas a funcionários judiciais e às suas famílias. O então secretário de Estado, Mike Pompeo, deixou claro que as sanções foram impostas porque o TPI começou a investigar as ações dos EUA e dos seus aliados no Afeganistão, bem como as operações militares israelitas nos territórios ocupados.

Espera-se que o Reino Unido concorde com o pedido de prisão de Netanyahu caso ele venha para a Grã-Bretanha, embora Downing Street se tenha recusado a confirmar isto directamente, dizendo apenas que “respeitaria” a independência do tribunal. Um porta-voz disse que seria necessário um procedimento judicial baseado no Reino Unido para aprovar qualquer pedido.

O painel disse que a versão completa dos mandados contra Netanyahu e Gallant eram secretos “para proteger as testemunhas e salvaguardar a condução das investigações”, mas os juízes divulgaram grande parte do seu raciocínio. Isto centrou-se na obstrução do fornecimento de ajuda humanitária a Gaza, que considerou ser deliberada.

“A câmara considerou que existem motivos razoáveis ​​para acreditar que ambos os indivíduos privaram intencionalmente e conscientemente a população civil em Gaza de objectos indispensáveis ​​à sua sobrevivência, incluindo alimentos, água, medicamentos e suprimentos médicos, bem como combustível e electricidade”, disse o comunicado. decisão escrita disse.

Yoav Gallant, que foi demitido por Netanyahu. Fotografia: Nir Elias/Reuters

Os mandados foram amplamente bem recebidos por grupos de direitos humanos. Balkees Jarrah, diretor associado de justiça internacional da Human Rights Watch, disse que iriam “romper a percepção” de que certos indivíduos estavam fora do alcance da lei.

“A capacidade do TPI de cumprir eficazmente o seu mandato dependerá da vontade dos governos de apoiar a justiça, independentemente de onde os abusos sejam cometidos e por quem”, disse Jarrah. “Estes mandados devem finalmente levar a comunidade internacional a abordar as atrocidades e garantir justiça para todas as vítimas na Palestina e em Israel.”

Israel negou ter cometido crimes de guerra em Gaza e rejeitou a jurisdição do tribunal. No entanto, a câmara pré-julgamento observou que a Palestina tinha sido reconhecida como membro do tribunal em 2015, pelo que o TPI não exigia a aprovação israelita para investigar crimes em território palestiniano.

A câmara também rejeitou um apelo israelita para que os mandados fossem adiados, dizendo que as autoridades israelitas foram informadas de uma investigação anterior do TPI em 2021 e, nessa altura, “Israel decidiu não prosseguir com qualquer pedido de adiamento da investigação”.

Uma declaração do TPI disse sobre Deif que “a câmara encontrou motivos razoáveis ​​para acreditar que o Sr. Deif… é responsável pelos crimes contra a humanidade de assassinato, extermínio, tortura e estupro e outras formas de violência sexual, bem como pelos crimes de guerra de assassinato, tratamento cruel, tortura, tomada de reféns, atentados à dignidade pessoal e violação e outras formas de violência sexual”.

Khan havia solicitado mandados para duas outras figuras importantes do Hamas, Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh, mas eles foram mortos no conflito. A alegação de Israel de ter matado Deif não foi confirmada nem negada pelo Hamas.

Benny Gantz, general reformado e rival político de Netanyahu, condenou a decisão do TPI, dizendo que demonstrava “cegueira moral” e era uma “mancha vergonhosa de proporções históricas que nunca será esquecida”. Yair Lapid, outro líder da oposição, chamou-lhe um “prémio para o terror”.

Os mandados foram emitidos num momento delicado para Khan, face a uma investigação de alegações de má conduta sexual. O inquérito examinará as acusações contra o Ministério Público, que, o Guardian relatou no mês passadoincluem alegações de toque sexual indesejado e “abuso” durante um período prolongado, bem como comportamento coercitivo e abuso de autoridade. A suposta vítima, uma advogada do TPI de 30 anos, já se recusou a comentar.

Os mandados de prisão poderiam aumentar a pressão externa sobre o governo de Netanyahu, à medida que os EUA procuram mediar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, mas poderiam muito bem fortalecer a posição política do primeiro-ministro em Israel a curto prazo, uma vez que a maioria dos israelitas rejeita a jurisdição do TPI, no que diz respeito a isso. como interferência nos assuntos internos do seu país.

Biden disse não acreditar que Netanyahu esteja fazendo o suficiente para garantir um cessar-fogo, depois que o líder israelense prometeu não comprometer o controle israelense sobre o território estratégico dentro de Gaza. Netanyahu acusou o Hamas de não negociar de boa fé.