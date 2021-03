Traficante que enviava droga do Acre para o Nordeste é preso

Um homem de 33 anos, E. A. R, foi preso em Cruzeiro do Sul nessa quinta-feira, 4, pela Polícia Militar e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Acre, acusado de liderar uma organização criminosa no estado.

Segundo o promotor Bernardo Albano, o acusado era responsável pela logística do corredor de saída de drogas do Vale do Juruá para o Norte e Nordeste do Brasil.

Ele foi identificado na Operação Didorá , desencadeada pelo Gaeco no ano passado e preso ontem em Cruzeiro do Sul por determinação da Vara de Delitos de Organização Criminosa de Rio Branco.

“Quando começamos essa investigação era sobre membros do Bonde dos 13, PCC e Ifara, que depois migraram para o Comando Vermelho. Esse homem foi identificado e investigado pelo Gaeco e mediante o conjunto probatório pedimos a prisão, que foi concedida pela justiça. Ele era o responsável pela logística de envio de drogas para outros estados do Norte e do Nordeste “, explica o promotor Bernardo Albano.