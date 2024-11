Três acusados ​​de violência em templo hindu – DW – 05/11/2024

A polícia canadense no subúrbio de Brampton, em Toronto, disse na segunda-feira que três homens foram acusados ​​​​de uma briga violenta que eclodiu do lado de fora de um templo hindu no domingo.

As autoridades disseram que os homens, de 23, 31 e 43 anos, foram acusados ​​de crimes, incluindo agressão com arma e agressão a um policial. “Vários atos de ilegalidade continuam a ser ativamente investigados”, disseram as autoridades

O incidente ocorre em meio ao aumento das tensões entre Canadá e Índia após o alegado assassinato de um separatista Sikh por este último no Canadá – lar da segunda maior comunidade Sikh do mundo.

O que aconteceu durante a violência nos templos hindus no Canadá?

No domingo, ativistas sikhs pareciam ter entrado em confronto com rivais no Hindu Sabha Mandir, no subúrbio de Brampton, perto de Toronto.

Clipes que circularam nas redes sociais mostraram pessoas carregando bandeiras do movimento separatista Khalistani. Não ficou claro quem instigou a violência.

“Khalistan” refere-se a um movimento separatista que busca um estado independente para os Sikhs do território indiano.

Vídeos mostraram pessoas se atacando com mastros de bandeira e dando socos. Brigas isoladas também eclodiram no local.

A polícia também disse ter conhecimento de um vídeo de um policial fora de serviço participando de uma manifestação. O oficial já foi suspenso.

O grupo ativista Sikhs for Justice, com sede na América do Norte, disse que o incidente foi um “ataque violento não provocado contra manifestantes pacíficos pró-Khalistão”. Eles disseram que estavam protestando pacificamente fora do templo contra a presença de diplomatas indianos dentro das instalações do templo.

A polícia disse que houve manifestações em vários locais da região.

Índia e Canadá condenam a violência

Primeiro Ministro canadense Justin Trudeau denunciou o incidente no domingo, dizendo que os “atos de violência” eram inaceitáveis.

Primeiro Ministro Indiano Narendra Modi fez seus primeiros comentários na segunda-feira, depois que o Ministério das Relações Exteriores da Índia disse que “extremistas e separatistas” estavam por trás do incidente.

“Condeno veementemente o ataque deliberado a um templo hindu no Canadá. Igualmente terríveis são as tentativas cobardes de intimidar os nossos diplomatas”, disse Modi numa publicação no X.

O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, também condenou o ataque na terça-feira, ao falar aos repórteres durante uma visita à Austrália.

“O que aconteceu no templo hindu no Canadá foi obviamente profundamente preocupante”, disse ele.

As relações entre o Canadá e a Índia atingiram o fundo do poço

Relações tensas entre Índia e Canadá

Relações entre Nova Delhi e Ottawa caíram recentemente depois que o Canadá acusou o governo indiano de orquestrar o assassinato de Hardeep Singh Nijjar no ano passado, um ativista do Khalistan que é cidadão canadense.

Na semana passada, o governo canadense acusou o ministro indiano de Assuntos Internos, Amit Shah, de estar envolvido na conspiração.

As autoridades canadianas afirmaram que partilharam as provas relevantes com as autoridades indianas. No entanto, o governo indiano negou repetidamente esta afirmação e considerou as alegações absurdas.

Desde então, ambos os países expulsaram os diplomatas um do outro, causando ainda mais azedamento de laços.

O Canadá não é o único país que acusou o governo indiano de planear um assassinato em solo estrangeiro.

Os EUA também acusaram um ex-oficial de inteligência indiano no caso de uma conspiração frustrada para matar um líder separatista Sikh morando na cidade de Nova York.

Canadá tem 'caso definitivo' contra a Índia: Evan Dyer

tg/eu (AFP, Reuters)