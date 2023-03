Tribunal de contas notifica Câmara de Vereadores por irregularidade na prestação de contas

A compra de um carro não é uma tarefa simples. É preciso definir o estilo que mais se adapta às suas necessidades, priorizando itens que são essenciais para você. Se, por exemplo, o carro será usado pra transportar coisas, um porta-malas espaçoso é primordial. Além de todas estas análises para chegar ao veículo ideal, quem opta por comprar um seminovo enfrenta novas etapas neste processo, para garantir uma compra segura.

Ao se deparar com um modelo que seja adequado às suas necessidades, uma das primeiras coisas a se fazer é conferir a documentação. Há quem venda o veículo sem quitar alguns débitos, deixando a dívida para o comprador. Outra situação possível é adquirir um carro que conste no sistema como roubado. Para evitar este tipo de golpe, utilize ferramentas que, ao incluir informações de identificação do veículo, como o Renavam, seja possível saber as condições legais dele. A carvertical.com/pt trabalha com este serviço, oferecendo relatórios sobre o carro que você deseja comprar. É possível consultar se houve sinistro, adulteração de quilometragem e a quantidade de proprietários que aquele automóvel já teve. Os relatórios incluem dados de veículos de mais de 25 países, em mais de 900 bases de dados internacionais.

Porém, não é apenas a documentação do carro que deve estar em dia. Antes de se decidir pela compra, verifique a parte mecânica e a funilaria. Caso não tenha boas noções de mecânica, o ideal é levar um profissional da área, que seja de sua confiança, para avaliar o carro. Em relação à parte de funilaria, costuma ser difícil detectar problemas na lataria, pois muitas vezes eles são camuflados. Assim como na análise mecânica, será necessário pedir a avaliação de um profissional.

Fique atento a anúncios na internet. Eles devem conter fotos e todas as informações do veículo, como o modelo, quilometragem, tipo de motor e o ano de fabricação. Desconfie de anúncios com poucas informações ou que não apresentem fotos do produto. Outro indicativo de perigo na negociação é o carro custar muito abaixo do valor de mercado. Ou ele apresenta sérios problemas que levaram à desvalorização, ou trata-se de um golpe. E, sempre ao marcar um encontro com um vendedor particular, escolha um local público, como o estacionamento de um shopping ou mercado.

Uma boa dica é não pesquisar por veículos apenas na sua cidade. Em localidades próximas é possível que você se depare com mais opções do seu gosto, ou mesmo encontre ofertas interessantes. Ao fazer um test drive com o veículo, fique atento a barulhos no motor, às trocas de marcha e se sai fumaça do escapamento. Um carro que esteja em dia com as revisões não será barulhento, as trocas de marcha não exigirão força e não haverá fumaça.

Ainda que pareçam muitos detalhes a serem avaliados antes de comprar um seminovo, o esforço é o que garantirá que você realizou uma compra segura. Esteja ciente de que se ater a estas dicas evitará que você tenha problemas logo após finalizar a compra.