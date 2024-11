Trufa branca, o ‘ouro’ da Itália ameaçado pelas mudanças no clima – 11/11/2024 – Mercado

A decisão da Coreia do Norte de enviar tropas para A guerra da Rússia com a Ucrânia é certo que reforçar a parceria de Pyongyang com Moscovo – mas também significará expor milhares de Norte-coreano soldados a ideias estrangeiras e a um modo de vida diferente.

Embora os números exatos sejam difíceis de verificar, A inteligência ocidental diz que mais de 10 mil soldados norte-coreanos já foram destacados para a região de Kursk para conter a incursão da Ucrânia na Rússia. E mesmo que viajem para uma zona de guerra, é provável que vejam a relativa riqueza das cidades e vilas russas em alguns pontos da sua longa viagem entre a fronteira oriental da Rússia na Ásia e a sua fronteira ocidental na Europa. Provavelmente também receberão alimentos e salários melhores do que esperariam no seu país de origem.

“Muitos destes soldados são apenas humildes rapazes rurais do campo ou oficiais subalternos que verão o mundo para além das fronteiras da Coreia do Norte pela primeira vez e isso certamente os fará compreender que o seu país está isolado e extremamente pobre”, disse Andrei Lankov. , disse à DW um professor russo de história e relações internacionais na Universidade Kookmin, em Seul.

“Mesmo que muito do que eles vão ver esteja próximo das linhas de frente e sejam aldeias danificadas pela batalha e assim por diante, eles ainda terão visto o interior da Rússia antes de chegar lá e inevitavelmente começarão a se perguntar por que o país deles não é rico como a Rússia”, acrescentou.

Retornando como ‘heróis’

Aqueles que sobreviverem às linhas da frente regressarão a casa com ideias que contradizem a propaganda do regime, que insiste que a Coreia do Norte é uma das nações mais felizes e avançadas do mundo. No entanto, os analistas alertam que os soldados evitarão expressar qualquer sentimento crítico, mesmo aos seus familiares e amigos. A polícia secreta norte-coreana é famosa por tratar qualquer crítica ao regime ou à sociedade como traição e por aplicar punições severas.

“Essas pessoas cresceram sabendo o que não podem dizer e não serão heróis suicidas e falarão sobre suas experiências”, disse Lankov. “Eles também se beneficiarão da aura de heróis da nação e de Kim Jong Un, (o líder norte-coreano) irá recompensá-los generosamente.”

“Haverá um impacto sobre estes soldados pelo que vêem e fazem na Rússia, mas não podemos esperar que isso seja politicamente significativo durante algumas décadas, pelo menos”, disse ele.

Regime aumenta repressão à influência estrangeira

Durante muitas décadas, o governo da Coreia do Norte tem trabalhado para isolar o seu povo de quaisquer ideias estrangeiras. E esta campanha só se tornou mais acirrada nos últimos anoscom as autoridades a reprimir duramente qualquer pessoa apanhada com filmes ou música estrangeiros e a conceder penas de prisão prolongadas aos seus cidadãos que tentem fugir para a China. Certas roupas ou estilos de cabelo – se as autoridades considerarem que são influenciados pelo exterior – também são usados ​​como pretexto para prender pessoas no país isolado.

Em Rússia, no entanto, os oficiais e vigilantes não conseguirão manter os soldados norte-coreanos completamente protegidos de influências externas, diz Dan Pinkston, professor de relações internacionais no campus de Seul da Universidade Troy.

“Houve relatos de que tropas norte-coreanas foram transportadas de avião de instalações de treinamento no Extremo Oriente russo, e é possível que eles tenham decidido transportá-las simplesmente porque não queriam que eles vissem cidades russas dos trens enquanto cruzavam o país”. ele disse à DW, acrescentando que é muito provável que seja a primeira vez que muitos deles pegam um voo.

“Eles perceberão muito rapidamente o atraso da Coreia do Norte, embora eu imagine que os oficiais tentarão manter os homens segregados da população em geral tanto quanto possível para limitar as suas interações”, disse ele.

Capitães se tornarão generais

Dado o historial do regime em relação às pessoas que estiveram no estrangeiro, incluindo as que foram enviadas para trabalhar em estaleiros de construção e campos de exploração madeireira na Rússia ou em restaurantes e fábricas na China, também é provável que as tropas que regressam sejam submetidas a um período de avaliação e reeducação antes eles têm permissão para retornar à sociedade norte-coreana.

O professor Lankov, nascido na Rússia, concorda que o retorno dos soldados seria “monitorado de perto”.

“Isso pode ser mais difícil quando eles estão na Rússia e enfrentam condições de campo de batalha, mas aqueles que voltarem saberão que se falarem sobre o que viram, isso poderá ser perigoso para eles.”

Mas Lankov acredita que a experiência de vida fora da Coreia do Norte e a “obvia prosperidade” de outros países irão apodrecer dentro deles.

“Não espero que comecem uma revolução imediatamente, é claro, mas os capitães que servem na Ucrânia tornar-se-ão generais dentro de alguns anos e continuarão a ter as suas dúvidas. Com o tempo, essas dúvidas sobre o sistema norte-coreano poderia se tornar significativo.”

Editado por: Darko Janjevic