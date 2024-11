TV Brasil é a instituição federal com maior engajamento nas redes

EBC



Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que quatro perfis da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) nas redes sociais estão entre os 15 de maior engajamento entre 136 instituições federais analisadas. O ranking é liderado pela TV Brasil, em primeiro lugar geral em engajamento, seguido pelo Exército Brasileiro.

“Em 2024, a TV Brasil despontou como o principal vetor da comunicação pública digital para alcançar uma audiência significativa e abrangente nas redes sociais”, afirma trecho do relatório. “Por meio de uma retroalimentação bem executada entre o universo digital e a programação da TV Brasil, a página se consolidou no cenário nacional”.

Os perfis do Canal Gov, institucionais do governo, também aparecem em 1° lugar na plataforma Tik Tok, em 2° lugar no X, antigo Twitter, e em 4° lugar no YouTube.

O relatório foi feito pela FGV Comunicação Rio por demanda da EBC e analisou dados de 136 perfis de instituições federais entre os períodos de 1º de janeiro e 30 de setembro de 2024. O relatório considera dados das mídias sociais Instagram, Youtube, Tiktok, Facebook e X.

Trabalho da equipe

A Superintendência de Comunicação Digital e Mídias Sociais da EBC foi criada na atual gestão e administra mais de 30 perfis e um universo de mais de 8 milhões de seguidores. “É um resultado muito significativo quando a gente pensa que foi fruto de uma estratégia orgânica de engajamento, sem verba de conteúdo pago”, ressalta Nicole Briones, superintendente de Comunicação Digital da EBC.

“A EBC agora tem cultura digital como um todo, e nossos perfis despontam com um desempenho acima da média em todas as plataformas. Inclusive no Tik Tok, uma das redes com maior volume de usuários no Brasil, com o perfil do Canal Gov, criado na nossa gestão e hoje a maior página do governo na plataforma. É resultado de uma visão estratégica da diretoria da empresa que decidiu apostar no digital, sob a liderança jovem e conectada do presidente Jean Lima.”

O presidente da EBC, Jean Lima, destacou o acerto da estratégia digital da empresa e o esforço do corpo de funcionários que permitiu alcançar os números inéditos. “A estratégia da atual diretoria de investir recursos humanos, estrutura e equipamentos na comunicação digital provém do desafio de integrar os diversos veículos da EBC numa linguagem efetiva, direta e conectada à realidade social e política do país”, afirma Lima.

“É cada vez maior o número de pessoas que se informam pelas redes sociais e a comunicação pública precisa se adequar a este novo contexto. Esses resultados só são possíveis porque existem profissionais competentes, dedicados e focados exclusivamente nessa pauta no organograma interno da empresa”.