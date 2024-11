UEL registra aumento no número de abstenções no vestibular

O domingo (17) ensolarado marcou o início do novo formato do vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina), agora em fase única. No total, 13.513 candidatos compareceram aos locais de prova, com 17,29% de abstenção, considerando que 16.338 pessoas estavam inscritas. Os dados foram divulgados pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) às 16h.

A instituição observou um aumento significativo na abstenção nesta edição do vestibular. Em 2023, os ausentes foram 10,56%, na primeira fase, e 7,99%, na segunda.

“Não esperávamos que fosse chegar a esse número, esperávamos um pouco menos. Mas estamos entre dois feriados, os dias 15 [Proclamação da República] e 20 [Dia da Consciência Negra]. Quando marcamos a prova, o dia 20 ainda não era um feriado nacional. Isso também dificultou um pouco a vinda dos vestibulandos”, avaliou a professora Sandra Garcia, responsável pela Cops.

Mesmo com 2.825 candidatos ausentes, o primeiro dia voltado aos Conhecimentos Gerais, com o tema Regularidades e Não Regularidades, foi tranquilo, com poucos incidentes e atrasos. A Cops realizou plantão das 8h30 às 12h de domingo para atender candidatos que tiveram problemas com seus documentos, por exemplo.

13.513 candidatos compareceram aos locais de prova do vestibular da UEL | Foto: Agência UEL de Notícias

Garcia ressaltou que o vestibular segue semelhante ao formato anterior, com 60 questões objetivas e interdisciplinares (Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literatura, Inglês ou Espanhol, Matemática e Química) no primeiro dia, e a prova discursiva de Conhecimentos Específicos e a Redação, no segundo. “O que tentamos fazer foi condensar o vestibular em dois dias seguidos, o que seria mais fácil para os candidatos virem para Londrina. Vamos avaliar, tudo é novo”, afirmou.

Entre os temas que apareceram neste primeiro dia está a Guerra Israel-Hamas, o aumento dos casos de dengue e a obra do arquiteto e artista plástico Carlos Fajardo, um cubo que foi doado à UEL.

“É uma prova interdisciplinar. A prova da UEL não mudou nesse sentido, ela busca um aluno que tenha uma visão de mundo e que tenha uma leitura das questões que não seja decorativa. Sempre temos um texto que explica e trata da questão, para que ele possa interpretar”, frisou.

PROCURA PELOS CURSOS

Ainda antes das provas iniciarem, às 14h, a reitora da UEL, professora Marta Fávaro, atendeu à imprensa e ressaltou que o vestibular “é uma festa” para a instituição. Para o segundo dia, a recomendação é sair mais cedo e se programar, uma vez que o trânsito nesta segunda-feira (18) deverá ser mais intenso.

Lucas Rafael Miranda pretende cursar odontologia na UEL. “Estudei mais a Redação”, afirmou | Foto: Douglas Kuspiosz – Reportagem Local

“É um dia regular de trabalho, portanto, se hoje já vieram um pouco mais cedo, amanhã a nossa orientação é que venham ainda um pouco mais”, disse a reitora. “Saia um pouquinho mais cedo, leve água e fique aguardando no portão, porque aí é mais tranquilo. Não tem nenhum inconveniente que possa atrapalhar a expectativa da prova.”

Fávaro pontuou que a marca de mais de 16 mil inscritos é um número positivo, em um cenário em que as instituições públicas têm registrado queda nas inscrições dos vestibulares. “A UEL tem mantido os seus índices, o que nos alegra muito. Claro que isso inspira também um planejamento para que nos próximos vestibulares a gente consiga ampliar ainda mais a procura pelas nossas vagas nos cursos de graduação, que são de excelência. Mas o resultado é positivo. Mantivemos os mesmos índices do último vestibular”, acrescentou.

PERCEPÇÕES DIFERENTES

Moradora de Ourinhos (SP), a jovem C. E. S., 16, prestou o vestibular da UEL pela primeira vez e avaliou que a prova foi tranquila.

“Por ser a UEL, os conteúdos foram tranquilos, não achei uma prova difícil ou impossível de se fazer. E acho que amanhã vai estar mais pesado, pela questão da Redação”, disse a candidata, que ainda é treineira, mas quer cursar direito.

O candidato F. H. A. M., 16, veio de Primeiro de Maio (Região Metropolitana de Londrina) para fazer a prova, também como treineiro. Prestando para medicina, o jovem avaliou que o primeiro dia foi difícil.

“Eu acho que estava dentro [do nível de dificuldade esperado], eu achava que iria um pouquinho melhor, mas tinha coisa que eu não tinha visto, nem conhecia o nome. Foi uma prova complicada”, pontuou M., que projeta um segundo dia, voltado aos Conhecimentos Específicos e à Redação, melhor.

Outra moradora da região, A. J. T. A., 17, de Tamarana, quer cursar medicina veterinária. “É uma área que eu me interesso bastante. Eu achei que a prova foi um pouquinho complicada, porque tem áreas que eu não estudei. Mas outras áreas estavam até que fáceis”, avaliou.

O candidato E. H. B. da S., de Centenário do Sul, 17, está concorrendo a uma vaga no curso de direito. Para ele, a prova não foi difícil. “Eu achei uma prova bem objetiva, matérias bem claras. Acho que tive mais dificuldade com exatas, Física e Química, mas de resto achei bem tranquilo”, afirmou S. ao sair da prova.

“Para mim, que estou me preparando há um bom tempo, até que foi tranquilo. Mas sobre Geografia, foi um pouco pesado”, disse Lucas Rafael Miranda, 19 anos, que pretende cursar odontologia. “Para amanhã (segunda-feira), eu acho que estou mais preparado, estudei mais a Redação.

EXPECTATIVA DA FAMÍLIA

A esteticista Cintia Cristina Cardoso estava acompanhada do marido Pedro Valério enquanto aguardava a filha Camilli, que está prestando medicina. A família é de Mandaguaçu (Região Metropolitana de Maringá).

Cintia Cristina Cardoso e Pedro Valério, de Mandaguaçu, trouxeram a filha Camilli, que presta vestibular para medicina | Foto: Douglas Kuspiosz – Reportagem Local

“É muito tenso, mas a expectativa é sempre altíssima. Esperamos que dê tudo certo. Ela está terminando o terceiro ano do ensino médio, está tentando vários vestibulares, mas temos as melhores expectativas”, disse Cardoso, que lembrou que o curso na UEL é uma referência.

SEGUNDO DIA

Nesta segunda-feira, será aplicada a Redação e a prova discursiva de Conhecimentos Específicos (duas indicadas pelos Colegiados de cada um dos 53 cursos e uma terceira de Sociologia, comum a todos). Os portões dos locais de prova abrem às 13h20. A prova começa, pontualmente, às 14h.