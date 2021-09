Ufac abre edital com 26 vagas de mestrado e 15 para doutorado

As inscrições podem ser feitas entre 25 e 27 de outubro exclusivamente pelo site da Ufac. O candidato terá que preencher o formulário eletrônico e anexar a seguinte documentação:

O curso de mestrado terá duração de 24 meses. Já o de doutorado terá duração de 48 meses. As aulas iniciam em março de 2022 e a defesa de dissertação deve ser feita até fevereiro de 2024.

As informações completas podem ser conferidas no edital do programa.

Com informações de Ac24horas