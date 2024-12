Ufac promove congresso e semanas acadêmicas de Nutrição — Universidade Federal do Acre

Jairo Carioca



O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), participa como coautor da 3ª Edição do Inova Aquiri. O evento foi lançado na manhã desta terça-feira, 10, na sala de reuniões da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), momento em que os organizadores apresentaram a vasta programação que acontecerá nos dias 13 e 14 no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco.

Um dos coordenadores do Inova Aquiri, Luan Sarkis, destacou que a programação é vasta de treinamentos e capacitações, com seleção de temas regionais, trilhas de conhecimentos sobre educação e negócios voltados ao ambiente de inovação local. “A ideia é promover a cultura de inovação em relação às pessoas que estarão presentes no evento, para que todos possam aprender sobre empreendedorismo”, acrescentou Sarkis.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, enfatizou que o Estado vem fortalecendo o ecossistema de inovação. Para ele, o encontro agrega diversas atividades e mentes de exposição de produtos dos movimentos de startups acreanas. “O governo trabalha forte no sentido de apoiar essa iniciativa junto com a Fieac, o Fórum Empresarial e pessoas que queiram investir nesse mix de negócios”, frisou.

Mesquita assegurou a participação do Estado no evento, com a apresentação do projeto de infovia, desenvolvido em parceria com o governo federal, e, ainda, o projeto de implantação do Parque Tecnológico, executado em parceria com o Município de Rio Branco, com o objetivo de estruturar em uma área física empresas, instituições de ensino e pesquisa e entidades de apoio, estimulando a transferência de tecnologia.

O presidente em exercício da Fieac, João Paulo Pereira, falou dos avanços de alguns CNPJs que tratam sobre biodiversidade e valores da Amazônia. “Estamos adiantado nesse tema, estamos no caminho correto, o Acre já leva essa intelectualidade para o mundo. A partir dos investimentos que nos conectam ao Peru, por exemplo, temos muitas oportunidades. O evento cumpre o dever de casa, lincando o estado com o que o mundo precisa”, frisou Pereira.

Para a consultora de inovação, Caroline Alves, o evento atualiza o estado do posicionamento nacional sobre investimentos em inovação e tecnologia. “É uma oportunidade para aproveitar as potencialidades da Amazônia. O Acre, há alguns anos, faz um trabalho importante, tem mais de 200 startups, principalmente na área de bioeconomia, que é referência na Região Norte, com destaque no cenário nacional e internacional”.

