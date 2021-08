UNISOC anuncia o primeiro 5G NR Rel-16 Ready do mundo

A UNISOC, em conjunto com a China Unicom, concluiu com sucesso a validação de ponta a ponta do primeiro eMBB+uRLLC+IIoT (banda larga móvel melhorada + comunicações ultra fiáveis e de baixa latência + Internet industrial das coisas) com base na norma 3GPP R16, lançando uma base para o uso comercial de 5G R16. Em julho de 2020, após o congelamento da norma 5G R16, a UNISOC começou a trabalhar em estreita colaboração com a China Unicom para desenvolver tecnologias de ponta, com o compromisso de liderar o ecossistema 5G. Esta depuração tecnológica conjunta conduziu com sucesso a validação do protocolo R16, 1 microssegundo de tempo de alta precisão, LAN 5G e outras características técnicas da IoT. Esta é a primeira validação de serviços do mundo baseada no protocolo 3GPP R16, e é um importante marco que assinala o momento para a utilização comercial da norma 5G R16.

Foi lançada a plataforma UNISOC Tanggula V516, a primeira plataforma de produtos da indústria que suporta o 5G R16 Ready. Esta plataforma suporta as características do eMBB+uRLLC+IIoT e pode realizar protecção diferencial, colaboração de máquinas de alta precisão, LAN industrial e outros casos de aplicação em cenários de IoT industrial.

Baseada na plataforma UNISOC 5G V516, a China Unicom concluiu os testes das características de cronometragem de alta precisão do R16 5G com parceiros ecológicos no campo industrial, tendo a capacidade preliminar de satisfazer os requisitos da função de cronometragem de alta precisão em cenários especiais, tais como o controlo mecânico. Simultaneamente, lançou uma importante base técnica para o desenvolvimento da Internet industrial 5G + 5G.

O R16 oferece várias melhorias em 5G R15: suporta menos de 1 milissegundo de precisão de sincronização e atraso da interface aérea de 1 milissegundo, permite que a sua fiabilidade atinja até 99,999%, realiza uma gestão flexível do grupo terminal, atinge o atraso mínimo de ponta a ponta de menos de 5 milissegundos e uma fiabilidade mais elevada, e fornece apoio à sensibilidade de tempo industrial. O 5G R16 aprimora as características do URLLC e do mMTC . Estas características técnicas permitirão acelerar a aplicação do 5G IoT para os sectores industrial, automóvel, energético, médico e de serviços públicos, oferecendo uma base sólida para um avanço abrangente na “Era da Internet das Coisas”, e é um importante ponto de entrada para promover a transformação digital da economia e da sociedade.

Chen Haifeng, Presidente da China Unicom Internet of Things Research Institute e Vice-Presidente da China Unicom Digital Technology Co., Ltd., afirmou: “As três características da 5G expandem de forma abrangente os cenários de aplicação do IoT e promovem a aplicação cruzada de várias tecnologias emergentes em diferentes campos de aplicação. A China Unicom confere grande importância ao desenvolvimento da 5G, que tem muitas aplicações de benchmarking no equipamento industrial, fabrico de aço, porto comercial, recurso energético, medicina e saúde. A norma R16 melhora as funções 5G, proporciona um suporte melhor para aplicações da indústria vertical e cultiva uma nova indústria ecológica digital. A China Unicom unir-se-á os seus parceiros para dar todo o contributo às suas capacidades nucleares independentes e fortes vantagens de agregação de recursos, e fornecer liderança de benchmarking e demonstração para a exploração da indústria, e ajudar o desenvolvimento digital da indústria”.

Steve Chu, CEO da UNISOC, disse: “O primeiro 5G R16 Ready do mundo permite que 5G alcance pela primeira vez uma cobertura plena de ‘três cenários’; a verdadeira Era IoT começou oficialmente. Trata-se da transformação industrial que o mundo tem esperado. Como espinha dorsal do mundo digital, a UNISOC assume a pesada responsabilidade de fornecer tecnologias avançadas para a indústria e expandir o espaço de desenvolvimento da indústria. Quebraremos as fronteiras da tecnologia 5G juntamente com os nossos parceiros ecológicos para permitir que a tecnologia 5G forneça maior valor num campo mais amplo”.