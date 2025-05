Vacina inédita que trata até 15 tipos de câncer começa a ser aplicada no Reino Unido

Uma nova vacina contra o câncer promete tratar até 15 tipos da doença em até cinco minutos. A inovação começou a ser testada no Reino Unido.

O novo formato do tratamento é uma forma injetável de um medicamento chamado nivolumabe. A grande novidade é que, em vez de ser aplicado por via intravenosa, o remédio pode ser administrado por injeção subcutânea em apenas cinco minutos.

Além de mais rápida, a aplicação é mais confortável e preferida pelos pacientes que participaram dos testes clínicos. “Este tratamento é usado para 15 tipos diferentes da doença, o que vai liberar o tempo valioso de milhares de médicos todos os anos, permitindo que as equipes tratem ainda mais pacientes e aumentando a capacidade do hospital”, disse Peter Johnson, diretor clínico nacional de câncer do NHS da Inglaterra.

Como funciona

A vacina é uma nova forma de administrar o nivolumabe, um dos medicamentos mais utilizados no combate ao câncer.

O paciente recebe uma injeção da mesma substância, que leva entre três e cinco minutos para ser aplicada.

A aprovação para uso veio da agência reguladora de medicamentos do Reino Unido (MHRA).

Segundo o Serviço Nacional de Saúde (NHS), uma nova versão vai ser oferecida em breve, para tratamento em hospitais locais.

Leia mais notícia boa

Os benefícios

Além de ser bem menos invasiva, a injeção permite que o paciente passe menos tempo no hospital. Assim, o conforto no dia a dia é garantido.

Dois em cada cinco pacientes que recebem o medicamento na forma intravenosa vão passar a receber o medicamento na versão injetável.

A previsão é que no Reino Unido a maioria dos novos casos já seja tratada com o novo método, sempre que possível.

Impacto no sistema de saúde

O NHS estima que a mudança pode economizar mais de 1.000 horas de trabalho por mês.

Segundo a instituição, isso equivale a mais de um ano de tempo de tratamento.

Assim, mais pacientes vão poder ser atendidos e as equipes médicas terão mais tempo para se dedicar a outros cuidados.

“Estou muito satisfeito que os pacientes do NHS em toda a Inglaterra possam em breve se beneficiar deste tratamento eficaz e de administração mais rápida, que pode ser usado para tratar uma variedade de tipos de câncer, incluindo câncer de pele e tumores sólidos com origem nos rins. Este é um avanço significativo no tratamento do câncer, com o potencial de melhorar a vida de milhares de pacientes todos os meses”, explicou James Richardson, Farmacêutico Clínico e Conselheiro Nacional Especializado em Medicamentos para o Câncer.

O Nivolumab é aplicado em menos de cinco minutos. – Foto: LuchschenF/Shutterstock







Leia Mais: Só Notícias Boas