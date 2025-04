Veículo não tripulado vai ajudar a eliminar campos minados na Ucrânia

Aos 28 anos, esse carioca, com eterno sorriso no rosto, conquista uma das maiores vitórias para o Brasil e já faz história no esporte internacional. Hugo Calderano é campeão mundial da Copa de Tênis de Mesa, em Macau. Ele simplesmente venceu o número 1 do ranking do planeta!

Calderano é o primeiro não-asiático campeão desde 2017. Ele também é o primeiro atleta das Américas a ficar com o título da Copa do Mundo. Felicíssimo, ele deitou no chão e chorou! Foi abraçado pelo técnico, que também ficou deitou no chão.

O brasileiro venceu na final o chinês Lin Shidong, número 1 do mundo, por 4 sets a 1 (6/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/5). Simplesmente incrível! O brasileiro bateu os números 3, 2 e 1 do mundo nas três rodadas finais.

Vitória extraordinária

Calderano é pura alegria. Nas redes sociais dele, o carioca foi mais do que objetivo ao postar as imagens da disputa.

“Sem palavras! Na final da Copa do Mundo!” , resumiu o grande campeão.

O brasileiro se tornou o primeiro atleta de fora da Ásia e da Europa a disputar a final da competição. “Estou muito feliz”, disse ele antes da disputa final em que se consagrou vitorioso, segundo a CBTM.

Treino e saúde mental

Após perder por 3 a 1 lá atrás numa disputa importante, Calderano disse ter redobrado os treinos, preparando-se também psicologicamente.

“Foi muito importante a parte mental, não me deixar abalar”, ressaltou.

Com essa determinação e garra, o brasileiro já vinha fazendo história. Foi o primeiro sul-americano a ficar entre os 10 melhores atletas de tênis de mesa. Também foi o único do Brasil a atingir os TOP 10.

A torcida organizada vibrou muito com a conquista história de Hugo Calderano. Foto: @CBTM Hugo Calderano superou os números 3, 2 e 1 do ranking mundo. É o primeiro sul-americano entre os TOP 10. Foto: CBTM

Assista à disputa que levou à grande vitória:

A vibração da torcida também foi incrível!





