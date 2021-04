Veículo roubado de família que ficou refém de bandidos na Capital é recuperada pela PM na fronteira do Acre

Um veículo modelo Mitsubishi/Pajero, placas MZS 9386, localizado por uma guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, durante a madrugada deste sábado na Avenida Amazonas, chamou atenção da guarnição que foi averiguar.

O veículo com placas de outra cidade, não tinha ninguém por perto e estava com as portas abertas e as chaves na ignição. Foi quando averiguaram que o mesmo vinha sendo monitorado por uma seguradora, pois o mesmo teria sido roubado na capital do Acre.

Também souberam que o proprietário seria de uma família que foi vítima de um assalto, onde foram rendidos por um grupo de bandidos armados e tiveram muitos pertences roubados.

Após os bandidos fugirem com os pertences e o veículo, as vítimas conseguiram se soltar e ligar para a polícia pedindo ajuda. Os policiais da fronteira realizaram buscas pelas redondezas, mas, ninguém foi localizado.

Se acredita que os bandidos deixaram o O veículo foi levado para a delegacia da cidade para realizar as providencias cabíveis e ser devolvido ao proprietário.

O caso está em aberto.