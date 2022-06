Vereadores de Rio Branco aprovam crédito no valor de R$ 32 milhões para custeio de despesas do Saerb

A abertura do crédito ocorre por meio de um Projeto de Lei Complementar (PLC), enviado pelo prefeito Tião Bocalom, pedindo a abertura de crédito suplementar, que deve ser incluído no orçamento vigente.

De acordo com o documento, a abertura de crédito adicional tem como objetivo custear as despesas com aquisição de produtos químicos, hidrômetros, combustível, locação de veículos e equipamentos de informática, como também, rebobina mento de motores.

De acordo com o presidente do Saerb, Enoque Pereira o aporte financeiro também deve ser utilizado para aquisição de novas bombas.

Além disso, ele explica que o pedido do crédito foi feito porque a estimativa de arrecadação do município está bem abaixo do esperado. E que havia um pacto da prefeitura para este custeio, porém sem conseguir a arrecadação necessária, foi preciso pedir a autorização do crédito.