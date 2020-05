VÍDEO EXCLUSIVO: IMAGENS DO INCÊNDIO SUSPEITO NO MUNICÍPIO DE FEIJÓ – AC

No final da tarde deste sábado dia 09 de maio por volta das 17:00 um forte incêndio que se originou de forma misteriosa no município de Feijó – Ac.

De acordo com as informações colhidas no local, moradores informaram que “o fogo começou de repente e ninguém ainda sabe a origem”. O incêndio ocorreu no residencial do Sr. Dantas, como é conhecido no município, nossa equipe de reportagem está colhendo todas as informações possíveis para passar a verdadeira origem do incêndio.

Acompanhe o vídeo no local do incêndio.