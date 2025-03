Vídeo: Testemunhas relatam caos e fila para fugir da Síria – 12/03/2025 – Mundo

Você sabia que hoje era ‘estilo quarta -feira’? Nem eu não. De qualquer forma, eu tenho minha camisa pólo azul John Smedley de mangas compridas e um par de Levi’s vintage, então espero que isso passe. Descobri esse nome para hoje nos detalhes sobre o importante que se afastava da pista que muitos estavam dizendo que estava na fronteira com o bem (ou seja, um terreno mais rápido que a descrição geral) ontem. A neve terá suavizado um pouco e Jon Pullin, o secretário do curso de Cheltenham, disse agora: “Tivemos uma cobertura de neve esta manhã, mas ela se transformou em granizo como previsão e isso em breve deve desaparecer. A partida de hoje permanece boa para suave no prato (principal) antigo e é bom para macio, bom em alguns lugares e macio no loop superior do curso de cross country. ”

Olá, e bem -vindo ao segundo dia do festival. E, como o próprio Cheltenham aponta, que diferença faz um dia. Quando meu filho entrou em contato comigo preocupado se as corridas estariam, lembrei -lhe que estava lá em 1987 quando a copa de ouro atrasada, vencida pelo pensador ocorreu após uma tempestade de neve sustentada no meio das corridas. A vida esportiva, onde eu trabalhava na década de 1990, ainda estava sendo vendida naquela época e foi uma surpresa agradável ver uma edição impressa do jornal, que fechou em 1997, sendo entregue ontem por Mike Tindall na estação Paddington.

Preâmbulo Greg Wood

Bom dia de Cheltenham, onde as notícias climáticas – um tanto surpreendentes – são que o hipódromo recebeu uma luz de cobertura de neve hoje cedo. As temperaturas baixas foram previstas após um dia (relativamente) ameno na terça-feira, mas as coisas brancas reais caindo do céu não estavam nos planos de muitos apostadores, e trouxeram de volta as memórias do festival em 2013 quando Capas de geada eram necessárias Para salvar a reunião e o termômetro diurno pairou em torno de zero durante toda a semana.

Não há perigo para o cartão de hoje, no entanto, quando a neve se transformou em granizo por volta das 8h30, e as temperaturas devem subir para cerca de 7 ° C quando o campo partiu para o abridor, o Turners Novice Hurdle, às 13h20.

Há uma ligeira sensação de déjà vu sobre os dois primeiros concursos no cartão, pois ambos são eventos iniciantes com um favorito de Willie Mullins. Mullins não tinha coisas em todo o seu caminho na terça -feira, no entanto, já que Majborough não conseguiu atender às expectativas no troféu Arkle, e a demanda final (Turners) em particular enfrenta uma oposição muito credível no novo leão – visto como outro candidato a Dan Skelton, seu treinador – e o The Yellow Clay, de Gordon Elliott.

Um cavalo cinzento do mouse Morris estábulos no Gallops antes do segundo dia do Festival de Cheltenham. Fotografia: Dan Istitene/Getty Images

Ballyburn, na Broadway Novice Chase, é a primeira de duas prováveis ​​chances de tiros no dia, embora Jonbon, O líder de mercado para o destacado Campeão da Mãe, Chase às 16h, é um pouco desconfortável nas apostas esta manhã e agora está 10-11 em alguns lugares, com Marine Nationale, O segundo favorito, aproximando-se por volta de 5-1.

Em outros lugares do cartão (Todas as dicas para as quais estão aqui), trata-se de grandes campos e favoritos mais próximos das chances de dores duplas, com o Handicap de copo de coral Em particular, pendurando uma cenoura muito atraente para os apostadores, enquanto eles procuram reparar alguns dos danos de uma série de resultados inesperados no cartão de terça -feira. E tudo isso termina com o para-choque, no qual mais da metade do campo está invicto e é uma incógnita em que ordem o contingente de cinco pessoas que o contingente de Willie Mullins passará no post, não importa o resto do campo.

Como sempre, você pode seguir todo o acúmulo e a ação desde a primeira bandeira até a última aqui no blog, e não há necessidade de alcançar os woollies de inverno.