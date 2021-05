Visitas íntimas continuam suspensas nos presídios do Acre

Na edição do Diário Oficial nesta quinta-feira (20), a direção do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), publicou a portaria que libera o retorno das visitas familiares dentro das unidades prisionais do Estado, a começar pelo próximo sábado e domingo, dias 28 e 29 de maio.

Em contrapartida, os detentos deverão aguardar um pouco mais para matar a saudade das esposas, isso porque, o órgão determinou que as visitas íntimas permanecessem suspensas em todo o estado.

De acordo com a portaria, será permitida a entrada de apenas um parente de primeiro ou segundo grau por reeducando, devidamente autorizado e munido da carteira de visitação dentro do prazo de validade e documento de identificação original com foto. A duração das visitas será de até três horas, ficando a critério de cada unidade prisional.

Cuidados na pandemia

A direção do Iapen destaca que para ter acesso à área de visitação dentro dos presídios, o instituto elaborou um calendário específico para cada unidade penitenciária e todos os familiares precisarão cumprir medidas e protocolos sanitários, com o fim de evitar a exposição dos reeducandos ao vírus.