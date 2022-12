Vizinhos que se conheceram há 4 anos oficializam união em Casamento Coletivo no Acre: ‘bom demais’

Os idosos Pedro Raulino Benjamin, de 75 anos, e Maria Ingrassia Muniz, de 69, oficializaram a união nesta sexta-feira (9) após quatro anos de namoro. A cerimônia ocorreu no ginásio do Instituto Imaculada Conceição, região do Segundo Distrito de Rio Branco, durante o Casamento Coletivo do Projeto Cidadão.