15 mortos em ataques israelenses em Damasco e seus subúrbios, segundo o Ministério da Defesa sírio

As inundações repentinas que assolaram a região oriental de Valência, em Espanha, há duas semanas, foram o desastre natural mais mortal de que há memória no país.

O governo espanhol respondeu à tragédia com a maior mobilização militar e policial em tempos de paz na história recente do país, mas ainda foi fortemente criticado pelos atrasos na prestação de assistência de emergência a certas áreas e pela sua aparente falta de preparação para tal. uma catástrofe.

A catástrofe em Espanha, que matou mais de 200 pessoas e deixou inúmeras casas e empresas submersas na lama, é um lembrete claro de que o impacto das alterações climáticas está a aumentar, com fenómenos meteorológicos extremos mais frequentes e intensos e com mais pessoas e locais a serem afectados. afetado. Quando um país desenvolvido como a Espanha parece estar a lutar para lidar com a situação, que hipóteses têm os países em desenvolvimento face às catástrofes que se aproximam?

Esta semana, mais de cem líderes mundiais reuniram-se em Baku, no Azerbaijão, para outra ronda de negociações climáticas da ONU: a COP29. No topo da agenda está um novo acordo de financiamento climático.

Na Cimeira do Clima de Copenhaga, em 2009, os países desenvolvidos concordaram que, até 2020, começariam a mobilizar colectivamente 100 mil milhões de dólares por ano para apoiar a acção climática nos países em desenvolvimento. Essa meta foi finalmente atingida em 2022, dois anos após o prazo. Desde então, os países têm trabalhado para garantir um novo acordo, muito mais ambicioso, denominado Novo Objectivo Colectivo Quantificado (NCQG), para substituir o antigo. A esperança é que o novo acordo aumente significativamente as contribuições anuais prometidas acima do limite mínimo de 100 mil milhões de dólares – o que é largamente insuficiente, e colmate as lacunas crescentes no quadro de financiamento climático.

As previsões sobre o montante de fundos necessários para responder às necessidades das nações em desenvolvimento relacionadas com as alterações climáticas rondam agora os biliões de dólares. A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC), por exemplo, estima que os países em desenvolvimento necessitarão entre 5,8 e 5,9 biliões de dólares até 2030, no mínimo, para responder às suas necessidades climáticas. Isto significa que, para que as nações em desenvolvimento tenham alguma oportunidade de construir sistemas de energia limpa, de se prepararem para fenómenos meteorológicos extremos e de responderem eficazmente a catástrofes naturais como a de Espanha, é crucial que um novo acordo de financiamento climático, muito mais abrangente, seja alcançado – e rapidamente.

Como tal, há várias “questões de milhares de milhões de dólares” em debate esta semana em Baku: De onde deverá vir o dinheiro para o NCQG e quanto? Que tipos de financiamento devem contribuir para isso? O que deve financiar e onde?

As negociações para o NCQG estão em curso há mais de dois anos, mas ainda não há consenso entre as nações sobre estas questões cruciais.

Os países em desenvolvimento e os grupos da sociedade civil já apresentaram propostas concretas sobre como o NCQG deveria ser e envolver, mas as nações mais ricas permanecem em silêncio. A falta de ação do mundo desenvolvido para garantir um novo acordo de financiamento climático mina a confiança e até corre o risco de desmantelar o Acordo de Paris.

As nações desenvolvidas parecem estar a cometer dois erros graves em torno das negociações do NCQG que poderão ter consequências graves para o nosso futuro colectivo.

Em primeiro lugar, parecem estar a manter as negociações como reféns para pressionar mais países – especialmente economias emergentes relativamente ricas, como a China – a contribuir para a redução do seu fardo individual. Isto nada mais é do que uma tática dilatória que viola a boa-fé. Não só muitas nações em desenvolvimento já estão a contribuir com o melhor das suas capacidades, mas expandir o acordo para incluir mais delas como contribuintes está firmemente fora do âmbito das negociações.

Em segundo lugar, os países desenvolvidos parecem preferir que a maior parte das contribuições para o NCQG venha do sector privado e do financiamento baseado em dívida. Mas o sector privado não tem nem o motivo nem a capacidade para assumir efectivamente a liderança neste esforço. Muitas necessidades climáticas que requerem financiamento para a sua satisfação não são lucrativas, especialmente aquelas ligadas à adaptação e às perdas e danos. Até agora, as tentativas de tornar esses projectos financiáveis, através do financiamento climático ou de actividades de redução de riscos, revelaram-se lamentavelmente inadequadas.

A economista Daniela Gabor denominou esta abordagem falha – que alavanca as finanças públicas para salvaguardar os lucros privados, ao mesmo tempo que transfere os riscos para os contribuintes e nações vulneráveis ​​– como o “Consenso Climático de Wall Street”.

Ao permitir que os financiadores e as instituições financeiras internacionais, incluindo os bancos multilaterais de desenvolvimento, decidam como o financiamento climático é criado e quem dele beneficia, os países desenvolvidos estão a minar os princípios da justiça climática. Esta abordagem faz com que as pessoas mais pobres dos países mais pobres suportem o fardo mais pesado.

Qualquer coisa que não seja um apoio financeiro em grande escala genuíno e baseado em subvenções prejudicará o Acordo de Paris e atrasará o progresso nos próximos anos.

De acordo com a UNCTAD, cerca de 3,3 mil milhões de pessoas vivem actualmente em países que gastam mais dinheiro no serviço das suas dívidas do que no financiamento da saúde e da educação. O novo objectivo de financiamento climático não deve agravar esta crise da dívida.

Ao abrigo do acordo actual, a maior parte dos pagamentos de financiamento climático inferiores a 100 mil milhões de dólares estão a ser feitos sob a forma de empréstimos, inclusive à taxa de mercado. Este erro não pode ser repetido no NCQG. A nova meta financeira deve ser um veículo para reconstruir a confiança no sistema multilateral e garantir a ambição necessária para financiar as contribuições determinadas nacionalmente (NDCs) que serão acordadas na COP30 no Brasil.

A responsabilidade dos países desenvolvidos é clara. Devem intensificar e financiar ações climáticas que priorizem o bem-estar das pessoas em detrimento dos lucros. O mundo está a observar Baku de perto e a história julgará com severidade se as nações mais poderosas decidirem abandonar aquelas que estão na linha da frente da catástrofe climática.

As opiniões expressas neste artigo são do próprio autor e não refletem necessariamente a posição editorial da Al Jazeera.