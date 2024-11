Qual será o papel das mídias sociais? – DW – 14/11/2024

Yotam Ottolenghi



Às vezes, quando amigos vêm jantar, começo a planejar escolhendo os pratos de servir. Por mais estranho que possa parecer, esta sugestão visual muitas vezes põe o resto em movimento: uma grande travessa de cerâmica para costeletas de cordeiro grelhadas com ezme, iogurte e sal de cominhodigamos, ou por um monte generoso de lentilhas e grão de bico salpicado de nozes e bérberis. Um toque de verde aqui, um toque de laranja ali, talvez um toque de roxo para contrastar…

Não espero que todos comecem a preparar a refeição escolhendo os talheres, mas para mim pode ser a primeira centelha de criatividade. Esta semana, conversei com meus colegas de cozinha de teste, que sério formar ao alimentar multidões, para definir algumas etapas práticas para alcançar uma propagação administrável sem deixar uma montanha de limpeza.

Comece com a peça central

Você só precisa de um prato que chame a atenção de todos e os faça dizer: “Ooh!” Pensar robalo enegrecido, arroz de celebração ou um ombro de cordeiro assado. Depois de ter sua peça central, complete-a com lados simples, como batatas assadas com molho verde e tahine ou algum folhas verdes. Apenas um prato principal incrível e alguns acompanhamentos deliciosos são mais que suficientes para deixar seus convidados felizes. (Pontos de bônus se o evento principal puder ser colocado no forno pela manhã e levado direto para a mesa na hora do jantar.)

Prepare o máximo possível

Cuide das pequenas coisas com antecedência. Marinar a carne, picar os legumes, fazer molhos, torrar nozes. Qualquer coisa que possa ser feita no dia anterior deveria ser. Saber o que precisa ser feito e quando o ajudará a evitar aquela confusão de última hora.

Servir família estilo

Evite a formalidade e prepare uma variedade de pratos compartilháveis, para que as pessoas se sirvam. Também é útil escolher um tema para reunir tudo – por exemplo, um grande prato de suculenta carne birria no centro com molho de milho carbonizado e creme de coentro ao lado. Esta abordagem não só ajuda a unir as pessoas, como também poupa na lavagem da louça.

Não seja um mártir

Você pode pensar que pode fazer um banquete sozinho, mas um pouco de ajuda ajuda muito. Peça a outra pessoa para ir ao supermercado, pegar o pão ou brigar com os pequenos enquanto você faz a preparação. Quando há uma multidão ao seu redor, ser o cozinheiro se torna mais fácil – a maioria das pessoas vai querer ajudar (nesse caso, dar-lhes um limão para raspar) ou dar-lhe espaço para se concentrar. E lembre-se, quem faz as compras também vira lava-louças!

Limpe conforme você avança

É tentador jogar colheres de chá sujas na pia e deixá-las lá para mais tarde, mas resista ao impulso, se puder. Limpe e enxágue as colheres e facas à medida que avança e use uma tigela grande como lixeira de mesa para jogar as sobras. Esses pequenos passos farão muita diferença quando se trata de limpeza.

Mantenha lanches de fácil acesso

Para manter os convidados famintos fora da cozinha, prepare alguns lanches simples em um espaço diferente: uma tigela de azeitonas, alguns nozes temperadas ou um prato de crudités com tantos molhos quanto você puder preparar – talvez um purê de feijão manteiga com nozes ou molho de lentilha vermelha picante com folhas de curry. Lanches que não exigem atenção são os melhores amigos do anfitrião.

Com apenas um prato de destaque, um pouco de preparação antecipada e alguns lanches pouco exigentes, hospedar pode se tornar um pouco menos estressante. Aceite a ajuda que lhe for oferecida, prepare o que puder – e não se esqueça das batatas fritas (ou azeitonas ou nozes).

Minha semana na alimentação

Panquecas holandesas, feitas aqui com conserva de figo e creme de leite. Fotografia: Louise Hagger/The Guardian

Bistrô escondido | Nosso chefe de cozinha de teste, Milli Taylor, me avisou sobre um novo local no norte de Londres chamado Bolland e Crosta. Administrado por dois chefs excêntricos que atendem desde 2009, este bar e restaurante em Tottenham tem a vibração de um bistrô escondido que você encontra nas férias e acaba contando para todo mundo. Os destaques aparentes incluem um sanduíche Reuben e cordeiro grelhado, e mal posso esperar para chegar lá.

O que tenho cozinhado | Um favorito recente do semestre para meus filhos foi um grande Panqueca holandesa para bebê (deixo de fora o açúcar nesta receita), com condimentos doces e salgados à escolha de todos. Na nossa casa encontrará a mesa posta com pasta de chocolate, fruta fresca, compotas, iogurte, bacon crocante, salmão fumado e queijo. A melhor forma de servir esta panqueca é com uma tesoura de cozinha grande, para cortar fatias grandes para todos.

Condimento Claire para o resgate | Um colega recomendou recentemente que eu pegasse O Livro do Condimento, de Claire Dinhute estou muito feliz por ter feito isso. Está repleto de histórias que trazem os condimentos do dia a dia sob uma luz totalmente nova. Você sabia que o ketchup começou como um molho de peixe fermentado do sudeste asiático? Ou que nos tempos antigos a manteiga era considerada uma espécie de panacéia, e era até usada pelos egípcios na mumificação, que Dinhut chama de “Botox antigo”? Ela explora gorduras de todo o mundo – azeite, ghee, óleo de coco e schmaltz – e explica como a cultura molda a culinária de maneiras que raramente consideramos. Além disso, ela compartilha algumas combinações fantásticas de comida e receitas deliciosas ao longo do caminho. Em Condimento Claire Eu confio!

