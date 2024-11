4.500 mineiros ilegais presos no subsolo e sitiados pela polícia

Policiais em frente à entrada de uma mina em Stormhill (África do Sul), 5 de agosto de 2023. SHIRAAZ MOHAMED/REUTERS

É um encontro cara a cara sufocante. Segundo moradores de Stilfontein, na Província Noroeste, em África do Sulmais de 4.000 mineiros ilegais seriam “preso” subterrâneos, cercados pela polícia, que cortou seus suprimentos para forçá-los a voltar e prendê-los. Quinta-feira, 14 de novembro, um corpo sem vida foi trazido à tona por voluntários enquanto a polícia se recusava a correr o risco de descer para a mina abandonada.

A manobra faz parte de uma vasta operação de ataque lançada pelas autoridades sul-africanas em Dezembro de 2023 contra a exploração ilegal de cerca de 6.000 minas desactivadas que pontilham o território. Operação Vala Umgodi (“Tampar os buracos”na língua Nguni) teve um aumento nas últimas semanas na província do Noroeste.

Desde 18 de outubro, 1.000 mineiros ilegais foram forçados a ressurgir antes de serem “escolhido” pela polícia que atravessa o campo para cortar as cadeias de abastecimento necessárias a estes homens, que por vezes permanecem na clandestinidade durante meses. No dia 2 de novembro, num comunicado de imprensa, a polícia congratulou-se com a entrega de mais de 200 menores, “consequência da fome e da sede”.

“Vamos sufocá-los”

Uma dureza assumida pelo governo. Questionada durante uma conferência de imprensa na quarta-feira, 13 de Novembro, a Ministra Delegada na Presidência, Khumbudzo Ntshavheni, caiu na gargalhada em resposta à pergunta de um jornalista que lhe perguntou se as autoridades estavam a considerar enviar ajuda aos mineiros retidos em Stilfontein. “Você quer que enviemos ajuda aos criminosos, honestamente? Não lhes enviaremos ajuda. Nós vamos sufocá-los, eles vão voltar. Os criminosos não deveriam receber ajuda, deveriam ser perseguidos”.aperte Mmeu Sangue sangrento.

No dia anterior, as autoridades tinham finalmente concordado em permitir que voluntários deixassem água e alimentos depois de terem sido alertados para a precariedade da situação no fundo da mina por um residente enviado para “missão de reconhecimento”. “Ele voltou explicando que havia mais de 4 mil pessoas no subsolo e vários corpos. Ele nos disse que as pessoas estavam tão fracas que não conseguiam se levantar usando cordas como costumam fazer. Por esta razão, decidimos autorizar (voluntários) dar-lhes uma ajudinha, para que recuperem as forças e possam sair, nada mais”explica o Brigadeiro Sabata Mokgwabone, porta-voz da polícia da província do Noroeste.

Como os voluntários foram autorizados a interagir com os mineiros, cinco homens concordaram em ser trazidos à superfície. Muito debilitados, foram atendidos por equipes médicas. Segundo a mídia local, os mineiros, que se recusaram a regressar quando confrontados com a perspectiva de serem presos, exigiriam agora que os mais fracos fossem resgatados e que os corpos dos mortos fossem trazidos de volta antes de concordarem em se render.

“Desumano e irresponsável”

Quinta-feira, 14 de novembro, o porta-voz da polícia do Noroeste não conseguiu confirmar esta afirmação, mas Khumbudzo Ntshavheni já fez saber que a polícia não irá procurar ninguém, vivo ou morto. “Não é nosso trabalho trazer de volta os corpos dos criminosos”explicou friamente o Ministro Delegado à Presidência.

Palavras “desumano e irresponsável”de acordo com Phillip Mankge, vice-secretário-geral do Sindicato Nacional dos Mineiros, um sindicato de mineiros. “Nossa posição é que a mineração artesanal deve ser regulamentada para que os mineiros ilegais possam trabalhar legalmente e pagar impostosdetalhes em Mundo porta-voz do sindicato, Livhuwani Mammburu. O que nos preocupa é que as autoridades parecem ter como alvo os mineiros negros pobres, enquanto os chineses organizam a exploração ilegal de certas minas de crómio sem se preocuparem. »

Questionado pelo canal de televisão sul-africano Newzroom Afrika, o presidente de outro sindicato, a Associação dos Sindicatos dos Mineiros e da Construção, Joseph Mathunjwa, traçou um paralelo entre a situação actual e O drama de Marikanaem 2012, durante o qual trinta e quatro mineiros foram mortos pela polícia, que abriu fogo contra centenas de grevistas na mesma província do Noroeste. Nem todos os sul-africanos partilham esta opinião. Muitos são hostis a estes mineiros ilegais, muitas vezes migrantes ilegais de Lesoto ou Moçambique vizinhos, a quem acusam de pilhar o subsolo sul-africano e de aterrorizar as comunidades locais.