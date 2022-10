5 Ótimos Podcasts para Entender Mais Sobre a Cultura Geek

A cultura nerd e geek, em geral, tem sido bastante difundida com o passar dos anos. Ela está presente na sociedade atual de um modo tão intenso, que dificilmente você nunca consumiu algum produto considerado geek. Só para citar alguns exemplos, no cinema, temos as sagas Star Wars, X-Men, Os Vingadores; nas séries, La Casa de Papel, Stranger Things; fora os universos dos quadrinhos e dos games.

Além de variada, a cultura geek também é economicamente forte. O setor de licenciamento, que é o segmento com produtos relacionados aos quadrinhos, games e filmes, movimenta bastante dinheiro . Só para se ter uma ideia, o universo dos games já possui diversos eventos de competição com jogadores profissionais, inclusive contando com transmissão de emissoras conhecidas e streamings e também com a cobertura de sites de apostas esportivas ( https://br.netbet.com/ ), que possuem as aposta em esportes eletrônicos como um de seus destaques.

É por toda essa importância que a cultura geek adquiriu ao longo dos anos, que muitos podcasts foram criados para comentar assuntos relacionados ao meio. Selecionamos aqui 5 podcasts que você vai poder ouvir para se inteirar mais sobre a cultura geek, veja quais são eles:

1. Adrenaline

https://open.spotify.com/show/2Yj0uF6UjYLhJzclj2jXaE

O Adrenaline é um dos podcasts sobre games mais atualizado nas tendências do setor. A cada duas semanas os principais assuntos, lançamentos e as polêmicas que envolvem o mundo dos gamers são discutidos.

Os apresentadores e fundadores da plataforma, Fábio Feyh e Jacson Boeing, apresentam reviews sobre jogos, comparam os novos equipamentos disponíveis no mercado e comentam sobre o que está repercutindo na indústria.

2. Matando Robôs Gigantes

https://open.spotify.com/show/6MsFZgRpVBRrHwKQMjCIfJ

Com diferentes quadros, o Matando Robôs Gigantes (MRG) é um verdadeiro podcast nerd, dedicado ao melhor que existe sobre o tema no cinema, na televisão, nos videogames e nos quadrinhos.

Os apresentadores Affonso Solano, Beto Estrada e Didi Braguinha conversam com muita irreverência não só sobre os mais recentes lançamentos geeks, mas sobre produções que marcaram época.

3. ShowmeCAST

https://open.spotify.com/show/57lV7FKAvxwAJ3HIZNCmI6

Criado em agosto de 2020, ShowmeCAST é outro produto que nos brinda com boas pautas e temas atuais, com muito bom humor e carisma. Falando de games, séries, filmes, música, tecnologia e outras temáticas, Letícia Leite e Arthur Pieri trazem os assuntos mais relevantes da semana. O ShowmeCAST conta ainda com a produção e edição de Daniel Coutinho.

4. Braincast

https://open.spotify.com/show/0LvIvCZfntBuZOpOEhTU0K

O Braincast é apresentado com episódios semanais, com uma roda de conversa sobre diversos temas ligados à tecnologia. A abordagem das apresentações traz uma proposta com um senso crítico, mas com leveza, além de conversas autênticas com convidados e especialistas em cultura digital, comportamento, inovação, negócios e tendências de futuro.

5. Nerdcast

https://open.spotify.com/show/22Wgt4ASeaw8mmoqAWNUn1

O Nerdcast é um dos principais podcasts brasileiros atualmente, eles falam sobre tudo o que pode te interessar. Tem episódios que apresentam batalhas de crossovers, que discutem músicas-tema, que comentam games ou séries específicas.

É um show para quem quer ouvir sobre RPGs e sobre gadgets, sobre ficção-científica e tecnologias malucas da vida real. O Podcast conta com a apresentação de Alexandre Ottoni e Deive Pazos (Azaghal)