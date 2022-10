Bolsonaro diz que o Brasil não está pronto para discutir a legalização dos jogos de azar

O atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, afirmou em entrevista que o Brasil ‘não está maduro’ para a legalização dos jogos de azar e ainda afirmou que vetaria o PL 442/91 caso aprovado no Senado.

O projeto de lei que versa sobre a regulamentação dos jogos de azar no Brasil está em análise desde 1991, mas nunca recebeu consenso para avançar. Este ano algumas conquistas importantes aconteceram, como a aprovação do texto base no Plenário em fevereiro deste ano. Mesmo com o início do ano parecendo promissor em relação à aprovação dos jogos, não houveram mais avanços além deste e a estagnação tende a continuar por causa das eleições.

Mesmo que os acontecimentos tivessem sido diferentes ao longo do ano, o atual presidente afirmou em diversas entrevistas sua contrariedade em relação à legalização dos jogos de azar no país. Apesar de afirmar que ‘o Brasil não está pronto para esta discussão’, parece que sua contrariedade é veementemente independente da maturidade das discussões sobre o assunto.

Uma válvula de escape

Enquanto os brasileiros aguardam pela legalização dos jogos de azar no país, a melhor alternativa para acompanhar as novidades do cassino no Brasil são os cassinos online. Através destes sites é possível encontrar jogos de cassinos tradicionais de alta qualidade e muita tecnologia que traz a atmosfera dos cassinos físicos para internet. São centenas de slots caça-níqueis com temáticas variadas, jogos de mesa com croupier ao vivo e novas possibilidades de interações com outros jogadores, o que é um diferencial em relação aos cassinos físicos.

Parece que os cassinos online representam a solução perfeita para os brasileiros e para apostadores de outros países que também simpatizam com a proibição. No entanto, o mercado de jogos movimenta bilhões de dólares todos os anos e o Brasil não usufrui deste mercado em expansão, o que acontece simplesmente pelo fato do país não ter uma legislação que determine uma arrecadação de tributos sobre estas atividades.

Mesmo que o Brasil necessite drasticamente de recursos para sair da crise econômica, os jogos de azar parecem ser uma solução plausível ainda negligenciada pela administração pública. A geração de empregos e o aumento do turismo também são benefícios que poderiam chegar aos brasileiros caso a legalização dos jogos acontecesse.

Falta de maturidade ou procrastinação dos governantes?

O mercado de jogos experimentou uma ascensão consistente nos últimos anos e o acompanhamento de seus números garante embasamento para avaliar as consequências e os benefícios de uma legalização no Brasil. Parece que o fato que resta avaliar é o porquê do assunto ainda não ser uma prioridade para o governo.

A composição do senado, com uma forte bancada conservadora, não parece favorecer a regulamentação e pode ser uma das razões por trás de tamanha demora. Mas com a proximidade das eleições e o cenário político em transição, não há garantias de que os governantes conservadores continuem atuando no país. Até lá a resposta para tantas incertezas poderá demorar ainda mais para chegar à população brasileira.