Como se registrar em plataformas de negociação automatizada

Durante os últimos dois anos, negociar com a ajuda de plataformas de negociação automatizadas tornou-se particularmente atraente para investidores de varejo. É importante lembrar que essas plataformas foram criadas para facilitar as negociações, economizando tempo e lidando com as emoções, um fator complicado para os investidores.

Embora a negociação de alta frequência realizada por essas plataformas seja bastante lucrativa, alguns são propensos a criticá-la.

Dessa maneira, muitos argumentam que tais ferramentas distorcem o ambiente de mercado, trabalhando para operadores institucionais e afetando aqueles que negociam a longo prazo ou em grande volume. Essas pessoas não estão longe da verdade, mas devemos admitir que ainda há mais vantagens do que desvantagens nesse modo de negociação.

Então, se você está pronto para entrar no jogo de negociação automática e está prestes a escolher suas plataformas, aqui estão algumas dicas antes de começar.

Aprendendo o básico

Supomos que estratégias de negociação, análise técnica, análise fundamental, indicadores e padrões técnicos são possivelmente algo que você não gosta.

Dessa forma, a primeira coisa que pode ter atraído você para as plataformas de negociação automatizada é que você não precisa estar armado com conhecimento prévio. De fato, isso é verdade, pois não é necessário ser um especialista e lidar com inúmeras estratégias para usar esse tipo de ferramentas.

Ainda assim, entrar no mercado apenas com o seu dinheiro em conta pronto para investimento e sem a menor ideia de como o mercado funciona não é recomendado. Além disso, você precisa saber pelo menos como as ordens de stop loss e take profit funcionam para que sua ferramenta de negociação automática funcione para você.

Monitoramento do sistema

A melhor vantagem da negociação automática é definir os parâmetros escolhidos no sistema e deixar o algoritmo fazer o trabalho para você. Dessa forma, ele buscará as melhores oportunidades e executará as ordens de negociação seguindo rigorosamente as regras que você inseriu na plataforma.

No entanto, mesmo que essa forma de negociação permita que você não esteja presente durante as negociações e dedique tempo a algumas outras atividades, você precisará dar uma olhada de tempos em tempos para monitorar de vez em quando se não há interrupção na conexão com a internet ou falhas no sistema.

Essas plataformas são poderosas, mas você não pode contar com 100% de certeza que alguma falha no sistema não vai acontecer, colocando em risco seus investimentos.

Escolhendo a plataforma certa

Confiabilidade, precisão e velocidade são os principais recursos de todas as plataformas de negociação automatizada. Além disso, existem inúmeras disponíveis no mercado nos dias de hoje.

Algumas delas estão focadas em um ativo, outras estão manuseando vários deles. Por exemplo, o Biti Codes IO , lançado recentemente, foi criado para permitir que os usuários obtenham recompensas em BTC apenas resolvendo captchas. Essa ferramenta, de fato, é incrível para negociação automática. Além disso, de acordo com depoimentos, é muito eficiente. Mas seria adequado para suas necessidades?

Então, para encontrar o ajuste perfeito para o seu perfil de negociação, certifique-se de comparar várias ferramentas legítimas e confiáveis ​​e faça a escolha final logo após verificar todos os recursos da plataforma que lhe interessa.

Utilize a opção demonstração de negociação

Geralmente, o depósito inicial para usar essas plataformas é de US$ 200. Entretanto, existem algumas que não cobram taxas iniciais, como a Biti Codes IO.

De qualquer forma, não deposite seu dinheiro no início, aproveite para experimentar a plataforma em modo de demonstração, se estiver disponível. Caso não esteja, talvez seja melhor evitar essa plataforma, uma vez que não permite que os usuários a testem.

