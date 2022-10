Dinheiro Público: Rodrigo Damasceno questiona Ney Amorim: “Onde meu partido gastou o dinheiro?”

O ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno (Podemos), usou as redes sociais nesta segunda-feira, 03, para questionar a direção estadual do Podemos sobre o repasse do dinheiro do Fundo Eleitoral de Campanha.

Rodrigo Damasceno foi candidato a deputado federal pela sigla, no entanto, acabou não conseguindo atingir o coeficiente eleitoral. Ele recebeu apenas R$ 200 mil do Fundo Eleitoral e obteve 5919 votos. Rodrigo foi o candidato cujo valor-voto foi o menor, R$33,79.

Para se ter uma noção, o custo por unidade de voto do candidato Marcelo Bimbi, por exemplo, foi de R$524,93 e o candidato obteve apenas 381 votos.

“Gostaria de saber onde meu partido gastou o dinheiro. Inclusive com nossos candidatos! Seria bom nos posicionar essa condição e os votos que tiveram! Estou aí, sou a menor proporção voto dinheiro investido. Mas gostaria de saber o motivo da nossa chapa não ter os votos esperados?”, afirmou.

Podemos é o partido conduzido por Ney Amorim, que foi candidato ao senador na coligação do governador Gladson Cameli (Progressistas). Ney perdeu a disputa para Alan Rick (União Brasil).