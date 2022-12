Série CYCJET M Máquina Portátil de Marcação a Laser – Novas Tecnologias na Indústria de Marcação

A impressora a laser inteligente portátil Série CYCJET M é mais pequena, inteligente e portátil com um design bem compacto, com apenas peças portáteis e caixa de controlo com tamanho pequeno. Possui um potente sistema de alimentação com bateria de lítio de 24V que pode alimentar a impressora de forma completa e estável a funcionar!

Normalmente, o sistema da fonte de alimentação pode manter a máquina para trabalhar continuamente por 6-8 horas com uma duração mais longa da bateria. Como não tem cabo eléctrico externo, evite o embaraço de uma falha súbita de energia durante a utilização, é por isso é um marcador laser portátil verdadeiramente sem fios de com uma qualidade de nível industrial. O software leve e multifuncional é especialmente adequado para marcação em peças grandes, pesadas ou difíceis de mover, disponível para marcação rápida de conteúdos em aço, plástico, madeira, papel, pedra, etc…

Série M potente, robusta e fiável. O peso total da máquina é 6.00 kg, a peça portátil pesa apenas 1.25 kg. Foi concebido de forma ergonómica, é confortável de segurar e fácil de operar. O dispositivo com interface de operação com ecrã táctil a cores, software Linux, edita e imprime conteúdos tão fácil e convenientemente como números, letras, logótipos, códigos QR, código de barras, número de série, etc… Além disso, este dispositivo é acondicionado numa mala portátil, que é conveniente para levar e transportar para locais diferentes. É actualmente a única máquina de codificação a laser no mercado!

O sistema da impressora a laser portátil lançado pela CYCJET permite-lhe marcar sob pedido. Desde Chinês, Inglês, data, logótipo, imagem, código bidimensional, código de barras, qualquer conteúdo de marcação pode ser útil, é realmente fácil de controlar todo o tipo de materiais. A versão de bateria recentemente actualizada livra-se do cabo de alimentação e vai um passo além da conveniência.

Efeito de Marcação:

Características do Produto:

Pequena e Portátil, Marcadora Poderosa e Fiável em Qualquer Lugar, Máquina Inteira 6kgs, suporte de mão 1,25kg. Tem um punho ergonómico, confortável de segurar e fácil de operar.

Fonte laser avançada de fibra – Dispositivo a laser de fibra de qualidade de 20W, feixe laser de qualidade, estabilidade da potência do laser de saída. Pode ser aplicado de forma flexível para marcar materiais metálicos e alguns materiais não metálicos.

Bateria de duração ultra longa, 6-8 horas–Utilizando uma bateria de lítio de 24V para conseguir uma utilização completa sem fios, a utilização normal pode permitir manter o trabalho de 6-8 horas, uma duração de bateria forte.

Máquina a trabalhar sob carga – Aumente o design de controlo de potência, o dispositivo pode carregar e marcar ao mesmo tempo, realizar trabalho contínuo, melhorar a eficiência do processamento.

Design de arranque e paragem automáticos, poupando electricidade e reduzindo o consumo – Design de arranque e paragem automáticos, irá parar automaticamente após 60 segundos de espera, e reiniciar tocando no ecrã; O tempo de espera pode ser personalizado para poupar eficazmente o consumo desnecessário de energia.

6. Contacte por favor CYCJET para mais necessidades de marcação do laser.

CYCJET é a marca da Yuchang Industrial Company Limited. Como fabricante, a CYCJET tem mais de 16 anos de experiência em diferentes tipos de P&D de soluções portáteis de impressão a jacto de tinta, soluções de impressão a laser e soluções de marcação portátil, soluções de impressão de alta resolução em Xangai, China.

Pessoa de Contacto: David Guo

Telefone: +86-21-59970419 ext 8008

Telemóvel:+86-139 1763 1707

Email: sales@cycjet.com

Web: https://cycjet.com/

Vídeo de referência: https://youtu.be/hWTdzm9u3sY

Facebook: https://www.facebook.com/100064098422560/videos/538499171536288

Tiktok: http://www.tiktok.com/t/ZTR444SsC/

Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7005467736860491776

Alibaba:

https://www.alibaba.com/product-detail/Handheld-Micro-Laser-Marking-Machine-Glasses_1600689306316.html?spm=a2747.manage.0.0.730871d2rXi9tF

Fabricado na China: